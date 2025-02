Hennessey mori një porosi interesante

Vetura super sportive Venom F5 e Hennessey është një shembull i kënaqësisë së klientit.

Prodhimi i filigranit në seri të vogla mundëson personalizim të pasur. Drejtori i dizajnit të Hennessey, Nathan Malinick, zbuloi në një intervistë të publikuar së fundmi se një person i kërkoi kompanisë të vendoste një këllëf armësh në kutinë e dorezave të Venom.

Në një intervistë me CarBuzz, Malinick e quajti kërkesën të përshtatshme për Teksasin, por nuk zbuloi nëse kompania e ka përmbushur kërkesën.

Personalizimi shtesë ka një çmim, por klientët e kuptojnë këtë dhe janë të gatshëm të paguajnë për të. Disa nga ngjyrat e bëra nga prodhuesi amerikan kërkonin qindra ose mijëra orë.

Venom F5 ka një motor V-8 me 6.6 litra turbo dyfishtë (1817 kuaj/fuqi). Përshpejton në 100 km/h për vetëm 2.6 sekonda dhe arrin 497 km/h.

Vetura u prezantua katër vjet më parë me një transmetim manual të automatizuar me shtatë shpejtësi, dhe në fillim të këtij viti Venom F5-M u zbulua me një transmetim manual. Ekziston edhe një version Roadster.