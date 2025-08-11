Heronjtë me të bardha të Gazës: edhe ata nën uri

Pavarësisht urisë së vazhdueshme të shkaktuar nga bllokada izraelite dhe sulmeve ajrore të pandërprera, mjekët në Rripin e Gazës të shkatërruar nga lufta po përpiqen të shpëtojnë jetë ndërsa luftojnë me lodhjen dhe kequshqyerjen.
Shumë mjekë kanë humbur peshë të konsiderueshme dhe tani e kanë të vështirë të qëndrojnë në këmbë, e lëre më të ofrojnë kujdes mjekësor cilësor.
Iyad Abu Kirsh, kreu i departamentit të anestezisë në Spitalin e Syrit Nasser në qytetin e Gazës, tha se sulmet i kanë detyruar ekipet mjekësore të punojnë pa ndërprerje.
“Imagjinoni një ngarkesë pune të vazhdueshme pa ndërprerje. Dhe stafi mjekësor ka vetëm një vakt modest në ditë. Kjo nuk është e mjaftueshme për të na dhënë energjinë dhe fokusin për një punë kaq të kërkuar,” i tha ai Anadolu-t.
Përveç lodhjes ekstreme, Abu Kirsh tha se mjekët janë gjithashtu të shqetësuar për familjet e tyre – pavarësisht nëse kanë ushqim, ujë të pastër apo edhe një shtëpi të sigurt. Disa kthehen dhe i gjejnë shtëpitë e tyre të shkatërruara.
Për shkak të orareve të tyre, punonjësit e shëndetësisë shpesh zgjohen herët për të gjetur ushqim dhe ujë për familjet e tyre para se të fillojnë ndërrime të gjata.
“Gabimet këtu mund të shkaktojnë paaftësi të përhershme ose vdekje,” tha Abu Kirsh, duke shtuar:
“Por me lodhjen, kequshqyerjen dhe numrin në rritje të rasteve, kjo po i vë një barrë të madhe stafit tonë mjekësor.”
Numri i të plagosurve është rritur që nga hapja e asaj që ai e quajti “të ashtuquajturat pika shpërndarjeje ndihmash” të kontrolluara nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli.
“Ndonjëherë punojmë 24 orë në ditë, dhe disa refuzojnë të bëjnë një pushim nga ndjenja e detyrës”, tha ai, duke shtuar se në disa raste mjekët kanë pasur nevojë për lëngje intravenoze për të vazhduar punën.
Izraeli po përballet me pakënaqësi në rritje për luftën e tij shkatërruese në Gaza, ku gati 61,400 njerëz janë vrarë që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë.
Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste për Netanyahun dhe ish-Ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një akuzë për gjenocid para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë. /tesheshi