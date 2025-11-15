Historike: Kosova në “play-off”, kërkon kualifikimin direkt në Botëror

Kombëtarja e Kosovës tashmë ka siguruar fazën “play-off” për kualifikim në Kampionatin Botëror të vitit të ardhshëm.
“Dardanët” kanë fituar ndeshjen më të rëndësishme në grup, atë ndaj Sllovenisë për ta “blinduar” pozitën e dytë, që siguron fazën “play-off”.
Të shtunën mbrëma, në stadiumin “Stozhice” në Lujbanë, Kosova triumfoi ndaj Sllovenisë me rezultatin 2:0.
Për Kosovën, kjo është fitorja e tretë në katër ndeshjet e fundit, ku ka regjistruar edhe një barazim dhe pas pesë ndeshjeve në grup ka tubuar 10 pikë.
Zvicra i prinë grupit me 13 pikë pasi mposhti Suedinë, dhe të martën mbrëma do të përballet me Kosovën në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.
Kosova pati paraqitje fantastike ndaj Sllovenisë, të cilën e dominoi në çdo aspekt për të konfirmuar fitoren e vlefshme.
Një gol në pjesën e parë, dhe një tjetër në të dytën, i dhanë fund dilemave të fituesit.
Fisnik Asllani (6’), e kaloi Kosovën në epërsi, përpara se rezultati përfundimtar të vuloset nga mbrojtësi i Sllovenisë, Zhan Karniqnik (64’) të realizoj autogol.
Sllovenia e mbylli ndeshjen me një futbollist më pak pasi rezervisti Petar Stojanoviq u përjashtua vetëm tetë minuta pasi u inkuadrua në lojë.
Ai në minutën e 53-të, mori kartonin e dytë të verdhë për ta lënë fushën dhe Slloveninë me një futbollist më pak në fushë.
Në rast se Kosova përfundon ciklin kualifikues në pozitën e dytë, gjë që është shumë e mundur, atëherë duhet ti mposht dy kundërshtarë për t’u kualifikuar në Botërorin e vitit të ardhshëm.