Holandë, zjarr në kishën historike Vondelkerk të Amsterdamit

Dhjetëra shtëpi janë evakuuar për shkak të zjarrit në kishën historike Vondelkerk në Amsterdam të Holandës ndërsa zjarri ende nuk është vënë nën kontroll, transmeton Anadolu.
Në deklaratën nga Bashkia e Amsterdamit thuhet se zjarri, i cili filloi rreth orës 1:30 të mëngjesit, nuk është shuar as pas 7 orësh. Për sigurinë e zjarrfikësve, energjia elektrike është ndërprerë në rreth 90 shtëpi midis Vondelstraat dhe Amstelveenseweg dhe banorët janë këshilluar të mos kthehen në shtëpitë e tyre për shkak të tymit.
Shkëndijat dhe mbeturinat që digjen po shpërndahen nga erërat e forta dhe shumë banesa përreth kishës janë evakuuar. Zjarri pritet të zgjasë me orë të tëra ndërsa Marina Holandeze po përdor vinçin më të madh të vendit për të luftuar me flakët.
Personat e evakuuar janë dërguar në strehimore ndërsa zjarri është përhapur në çatinë e kishës, me copa të çatisë që janë thyer. Nuk janë dhënë informacione lidhur me shkakun e zjarrit.
– Muret mbeten në këmbë
Një inspektim i kryer në mëngjes zbuloi se muret e kishës mbetën në këmbë dhe nuk pritej shembje e mëtejshme. Kisha historike, e ndërtuar në vitin 1872, përdoret nga kongregacione dhe organizata të ndryshme në Amsterdam për ngjarjet e tyre, përfshirë shërbimet e Komunitetit të Kishës së Lirisë.