Huawei ka prezantuar telefonat inteligjentë P50 dhe P50 Pro me kamerat më të mira në botë

“Legjenda e rilindur” është slogani me të cilin Huawei prezantoi një seri të re të celularëve P50 me kamerat më të mira në botë.

Leica gjithashtu mbeti një partner besnik i Huawei në serinë P50 të telefonave celularë, i cili rrëzoi shumë shpejt Xiaomi Mi 11 Pro, i cili u prezantua në mars të këtij viti.

Sidoqoftë, kamerat nuk janë e mira e vetme në vazhdimin e ri të serisë P të Huawei. Në shikim të parë, kur flasim për edicionin më të fuqishëm të P50 Pro, është një dizajn i përshtatur mirë me një madhësi të ekranit prej 6.6 inç, ekran të rrumbullakosur me teknologjinë OLED dhe një shpejtësi rifreskimi prej 120 Hz me një rezolutë të 2700×1228 pikselë.

Ndryshe nga seria P40, seria e fundit P50 Pro nuk mbështet teknologjinë 5G por vjen me një çip 4G.

Sidoqoftë, telefoni inteligjent P50 funksionon me Snapdragon 888 LTE, i kombinuar me 8 GB RAM dhe 128/256 GB ROM, ndërsa versioni Pro vjen në dy versione – një i mundësuar nga Snapdragon 888 LTE dhe tjetri i mundësuar nga Kirin 9000.

Të dy telefonat inteligjentë vijnë me OS Harmony të Huawei.

Gjegjësisht, arsyeja për këtë qëndron në raundin e 4 -të të sanksioneve të qeverisë amerikane kundër Huawei në luftën tregtare, dhe CEO i Huawei Richard Yu tha se teknologjia 5G është ajo që përdoruesit nuk kanë nevojë në këtë kohë.

Ai shpjegoi se 4G LTE dhe WiFi 6+ janë gjithashtu më se të mjaftueshme për shumicën dërrmuese të përdoruesve.

Pajisja karakterizohet nga një dizajn minimalist, veçanërisht pjesa e pasme e pajisjes me modelin e Modulit të Kamerave Dual-Matrix, domethënë dy qarqe me kamera të shumta.

Në pjesën e pasme të pajisjes ka një aparat fotografik 50 MP True-Chroma (me ngjyra, hapje f / 1.8 dhe stabilizim optik), kamerë 40 MP True-Chroma (bardh e zi, hapje f / 1.6), kamera ultra e gjerë 13 MP f / 2.2 hapje) dhe kamerë telefoto 64 MP (hapje f / 3.5 dhe stabilizim optik).

Rezolucioni i fotografive shkon në 8192 x 6144 pikselë të jashtëzakonshëm.

Kur bëhet fjalë për zmadhimin e kamerës, P50 Pro sjell tre teknologji të zmadhimit të subjekteve: Zmadhim digjital, zmadhim optik dhe zmadhim hibrid.

Ekziston një kamerë selfie 13 MP në pjesën e përparme të pajisjes.

Bateria është 4,360 mAh në madhësi, dhe është e ngarkuar me teknologjinë HUAWEI SuperCharge me një maksimum prej 66W, dhe një ngarkesë pa tel prej 50 W.

Ashtu si paraardhësit e tij, P50 Pro është i certifikuar me IP68 për rezistencë ndaj ujit dhe pluhurit.