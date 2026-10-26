Huthit pretendojnë se kanë sulmuar aeroportin e Riadit

Lëvizja Huthi në Jemen ka pretenduar se ka kryer një sulm me raketë balistike ndaj Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid në kryeqytetin saudit, Riad.
Zëdhënësi i Huthive, Yahya Saree, deklaroi në rrjetin social X se forcat e lëvizjes kishin kryer sulmin, si dhe disa sulme me dronë ndaj stacioneve të pompimit të naftës në pjesët lindore dhe perëndimore të Arabisë Saudite.
Pretendimi erdhi disa orë pasi forcat saudite njoftuan se kishin kapur dhe shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga Huthitë në drejtim të Riadit. Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, që lufton kundër Huthive në Jemen, deklaroi se ishte kundërpërgjigjur duke sulmuar dy pozicione nga ku ishin lëshuar raketa në kryeqytetin jemenas, Sana.
Huthitë pretenduan gjithashtu se të dielën kishin sulmuar aeroportin King Khalid, bazën ajrore King Khalid në Khamis Mushait dhe një bazë detare në Jazan.
Ndërkohë, lëvizja akuzoi koalicionin e udhëhequr nga Arabia Saudite se kishte kryer të paktën 56 sulme ajrore në Jemen gjatë 24 orëve të mëparshme, në disa provinca të vendit, përfshirë Hudejdën, Lahij, Amranin, Saadan, Al-Xhaufin, Taizin dhe Ibbin. /mesazhi