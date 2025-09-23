Hysri Selimi i akuzuar për spiunazh deklarohet i pafajshëm

Hysri Selimi i akuzuar për spiunazh është deklaruar i pafajshëm në seancën fillestare të mbajtur të martën
Ai pas leximit të aktakuzës ku the se e ka të qartë aktakuzën, tha se ndihet i pafajshëm.
“Jam i pafajshëm në tërësi”, tha ai.
Të akuzuarit i është lexuar edhe aktakuza në gjykatë.
Ndër të tjera sipas aktakuzës Selimi thuhet se u kishte dhënë informacione zyrtarëve të BIA-s, për personat e radikalizuar dhe përhapjen e rrymave vehabiste në Kosovë, për të cilat paguhej 700 euro në muaj.
“Pas kthimit në Kosovë dhe vuajtjes së dënimit për pjesëmarrje në organizata terroriste, i njëjti kishte vazhduar të takohet me zyrtarë të BIA-s, konkretisht me drejtorin për luftimin e terrorizmit në kuadër të BIA-s, Igor Babiq dhe një zyrtar tjetër në territorin e Republikës së Serbisë të cilët i informonte në bazë të detyrave që ja kishin caktuar paraprakisht e që kishin të bënin me personat e radikalizuar dhe përhapjen e rrymave vehabiste në Kosovë, ndikimin e tyre .. si dhe informate tjera të rëndësishme. Ndërsa, si shpërblim zyrtarët e BIA-s e paguanin deri në 700 euro në muaj”, thuhet ndër të tjera në aktakuzën ndaj tij të lexuar në gjykatë.