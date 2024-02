Hyundai prezantoi konceptin e një taksi elektrike fluturuese

Hyundai dhe divizioni i saj, Supernal prezantuan konceptin e automjetit të tyre të dytë elektrik me ngritje dhe ulje vertikale (eVTOL) në CES.

Bëhet fjalë për konceptin S-A2, i cili është një evolucion i S-A1 origjinal, i cili u prezantua në CES 2020. Ky koncept ka evoluar në formë të gatshme për prodhim dhe zbulon vizionin e Hyundai dhe Supernal për të ardhmen e lëvizshmërisë ajrore.

S-A2 ka tetë helikë të përkulshëm dhe mund të arrijë një shpejtësi prej 193 km/h. Lartësia maksimale e fluturimit është 457 metra. Hyundai thotë se taksitë fluturuese të prodhimit eVTOL fillimisht do të dizajnohen për udhëtime të shkurtra prej 40 deri në 64 kilometra, duke i bërë ato më të përshtatshme për qytetet ku udhëtimet e shkurtra mund të zgjasin shumë. Për të siguruar që të mos shqetësojë banorët, rotorët e S-A2 gjenerojnë vetëm 65 dB zhurmë gjatë ngritjes dhe 45 dB gjatë fluturimit. Kjo do të thotë se është pothuajse aq i zhurmshëm sa një pjatalarëse.

Supernal thotë se kontributi i Hyundai në procesin e projektimit ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i dobishëm. Pjesa e brendshme përmban katër ulëse pasagjerësh, të cilat dallohen qartë nga ulëset e pilotit. Ato janë bërë nga materiale të industrisë së aviacionit që thithin energji, të gjitha për qëllime sigurie.

Duke parë dizajnin, është e qartë se S-A2 nuk është saktësisht një makinë fluturuese konvencionale. Ai është projektuar kryesisht për transport ajror dhe do të përdorë të ashtuquajturat vertiports për ngritje dhe ulje. Pasagjerët do të pranohen dhe dorëzohen në këto lokacione, pas së cilës ata do të vazhdojnë udhëtimin e tyre për në destinacionet e tyre përfundimtare.

Koncepti nuk është aktualisht funksional për fluturimet e pasagjerëve, por në parkingun e Qendrës së Konventave në Las Vegas është e mundur të përjetoni një fluturim të simuluar mbi Los Angelos.

Versioni përfundimtar i eVTOL do të jetë gati për treg në vitin 2028