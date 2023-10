I dini shenjat e një ataku kardiak? Shpesh nuk janë ato që mendoni

Çfarë do të bënit nëse do të ndiheni pak të shqetësuar dhe një ndjesi shtrëngimi në gjoks? Merrni disa qetësues dhe vazhdoni me ditën tuaj? Apo shkoni në shtrat dhe shpresoni se do të kalojë?

Shumë prej nesh do të zgjidhnin një nga këto rrugë, por në fakt mund të rrezikojmë jetën dhe shëndetin tonë. Sepse këto dy gjëra janë shenja klasike, por pak të njohura të një ataku kardiak dhe kanë nevojë për kujdes mjekësor urgjent.

Fatkeqësisht, shumë prej nesh mendojnë se simptomat e një sulmi janë një dhimbje e papritur, e dhunshme therëse në gjoks, e ndjekur nga një kolaps dhe humbja e vetëdijes. Por ne do ishim gabim. Sepse, ndërsa këto janë tregues të zakonshëm të një arresti kardiak – kur zemra ndalon papritur – ato rrallë janë shenja të një ataku në zemër (bllokimi i gjakut në këtë organ jetik).

Që do të thotë se shumë prej nesh nuk e kuptojnë se jemi shumë të sëmurë dhe nuk arrijnë të marrin ndihmë duke thirrur menjëherë një ambulancë.

Është një problem i madh në Angli. Aktualisht rreth 80,000 njerëz pranohen në spital me këtë gjendje çdo vit dhe të paktën shtatë nga 10 mbijetojnë. Por kjo mund të rritet në një masë masive 94 për qind nëse më shumë prej nesh shkojnë në spital menjëherë dhe marrin trajtimin e duhur.

Pra, cilat janë shenjat e një ataku kardiak?

Cilat janë simptomat?

Ndërsa simptoma më e zakonshme është dhimbja në gjoks, ajo mund të ndryshojë nga personi në person. Disa njerëz mund të kenë simptoma të tjera si gulçim, ndjesi ose sëmundje dhe dhimbje në shpinë ose nofulla pa dhimbje gjoksi. Simptomat që duhet të kemi kujdes përfshijnë:

Dhimbje gjoksi – një ndjesi presioni, rëndimi ose shtrëngimi në të gjithë gjoksin

Ndjenja e dridhjes ose marramendje

Djersitje

Mungesa e frymëmarrjes

Ndjeheni ose jeni të sëmurë

Kollitja ose fishkëllima

Ndjenja e ankthit e ngjashme me një atak paniku

Mund të ketë dhimbje edhe në pjesë të tjera të trupit, me ose pa dhimbje në gjoks. Zonat për t’u kujdesur veçanërisht përfshijnë nofullën, qafën, shpinën dhe pjesën e sipërme të barkut.

Gjithashtu mund të ndihet sikur dhimbja po përhapet nga gjoksi në krahët tuaj, veçanërisht në të majtë, megjithëse edhe e djathta mund të preket.

Çdokush mund të vuajë

Sëmundja e zemrës dhe e qarkullimit të gjakut, e njohur edhe si sëmundje kardiovaskulare (CVD), shkakton një të katërtën e të gjitha vdekjeve në Mbretërinë e Bashkuar çdo vit, dhe në disa zona është arsyeja më e madhe për vdekjet e parakohshme.

Sa më të lehta të jenë shenjat, aq më shumë ka gjasa që dikush t’i konsiderojë ato si asgjë, ose të presë derisa të përkeqësohen, veçanërisht nëse nuk e shohin veten si dikush që mund të ketë një atak në zemër.

Sepse, ndërsa mund t’i ndodhë absolutisht kujtdo – madje edhe të rinjve, të aftë, në kulmin e jetës – shumë besojnë se janë vetëm mbipesha, duhanpirësit, pijanecët dhe droguesit që vuajnë. Kjo, nga ana tjetër, mund të krijojë një stigmë që i ndalon njerëzit të kërkojnë ndihmë.

Një dietë e shëndetshme dhe zgjedhje të stilit të jetesës, kontrollet rutinë të presionit të gjakut dhe kolesterolit dhe mbajtja e një peshe të shëndetshme janë ndër masat parandaluese që mund të merren për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve të zemrës./Daily Mail/