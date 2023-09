I thjeshtë dhe i shijshëm, ja si të përgatisni kek me mollë për 10 minuta

PËRBERESIT: 3 kokrra vezë, 100 g gjalpë, 150 g sheqer, 300 g miell, 1 lugë çaji pluhur pjekës, 4 kokrra mollë, ½ gote lëng limoni, 2 lugë gjelle sheqer për mollët, vanilje dhe kanellë.

PËRGATITJA: Në një tas fillimisht shtoni vezët me sheqerin, i rrihni me mikser elektrik derisa sheqeri të shkrijë dhe vezët të bëhen kremoze. Shtoni më pas gjalpin e shkrirë dhe të ftohur. I përzieni së bashku duke shtuar pak nga pak miellin e trazuar me pluhurin pjekës. Shtrojeni këtë masë në një tavë keku ose tavë të çfarëdoshme. Ndërkohë qëroni mollët, i prisni ato në feta me trashësi mesatare dhe i përzieni me lëng limoni, 2 lugë sheqer, vanilje dhe pak kanellë. Mbuloni komplet tavën e kekut me feta molle në formë rrethore dhe e vendoseni atë në furrën e parangrohur në 180 gradë Celsius për 35-40 minuta. Pasi keku të ftohet mund ta pudrosni me sheqer pluhur sipas dëshirës. Ju bëftë mirë!