Skena të pabesueshme nga Turqia: në qershor, pastrim bore mbi një metër

Kontrasti natyror midis rajoneve të ulëta dhe të larta që tërheq vëmendje të veçantë
Ndërsa pjesa më e madhe e Turqisë ka temperatura verore, rajonet malore të Artvin ende po përballen me borën.
Ekipet nga Administrata Provinciale për Çështje të Veçanta po punojnë intensivisht për të pastruar rrugët që çojnë në pllaja për t’u mundësuar vendasve të shkojnë në kullotat e tyre verore pa probleme.
Puna po kryhet në zonën e pllajës së fshatit Geçitli në rrethin Ardanuç, në një lartësi prej rreth 2,500 metrash mbi nivelin e detit. Në disa seksione, punëtorët po heqin rrëketë e borës dhe ortekët më të lartë se një metër, të cilat bllokuan plotësisht infrastrukturën rrugore pas dimrit.
Autoritetet kompetente theksojnë se duan të përfundojnë pastrimin para fillimit të sezonit të zhvendosjes së popullsisë në pllajë, ku shumë vendas qëndrojnë me bagëtinë e tyre gjatë verës. Prandaj, makineritë po punojnë çdo ditë për të çarë grumbullin e borës, raportojnë mediat turke.
Kontrasti midis rajoneve të ulëta dhe të larta tërheq vëmendje të veçantë. Ndërsa fshatrat në lugina janë tashmë të mbuluara me gjelbërim dhe lule, majat e maleve dhe pllajat janë ende të mbuluara me borë të trashë, duke krijuar skena që më shumë kujtojnë dimrin sesa fillimin e verës. /tesheshi