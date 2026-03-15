​IA po i lodh aq shumë punëtorët sa studiuesit e kanë quajtur këtë gjendje ‘skuqje truri’

Një pjesë e idesë për inteligjencën artificiale në vendin e punës është kështu: Është si të kesh një ekip njerëzish të cilëve mund t’ua delegosh punën tënde të vështirë, duke të dhënë lirinë për të menduar strategjikisht dhe ndoshta, vetëm ndoshta, për të ngrënë një drekë të gjatë ose për t’u kthyer në shtëpi herët. Ose ndoshta edhe për të qenë më produktiv, për të fituar më shumë para. Është një ide e mirë!
Por, siç e dinë të gjithë ata që kanë pasur një shef ose kanë qenë vetë shef, menaxhimi është një punë më vete, një punë që vjen me llojin e vet të veçantë të stresit dhe bezdisjes. Dhe kjo nuk ndryshon nëse “njerëzit” në fjalë nuk janë fare njerëz.
Për pjesëmarrësit në një studim të kohëve të fundit nga Boston Consulting Group, përvoja e mbikëqyrjes së shumë “agjentëve” të IA-së, softuerëve autonome që janë projektuar për të ekzekutuar detyra, në vend që thjesht të nxjerrin informacione si një chatbot, shkaktoi një ndjesi akute “zhurme” – një mjegull që i linte punëtorët të rraskapitur dhe të vështirë për t’u përqendruar. Autorët e studimit e quajnë atë “skuqje truri e IA-së”, e përcaktuar si lodhje mendore “nga përdorimi i tepërt ose mbikëqyrja e mjeteve të IA-së përtej kapacitetit njohës të dikujt”.
“Në kundërshtim me premtimin për të pasur më shumë kohë për t’u përqendruar në një punë kuptimplote, xhonglimi dhe kryerja e shumë detyrave njëkohësisht mund të bëhen tiparet përcaktuese të punës me inteligjencën artificiale”, shkruan ata në studimin e publikuar nga Harvard Business Review javën e kaluar. “Ky tendosje mendore e lidhur me inteligjencën artificiale mbart kosto të konsiderueshme në formën e rritjes së gabimeve të punonjësve, lodhjes nga vendimet dhe qëllimit për t’u larguar.”
Punëtorët e cituar në studim më kujtuan shumë shokët e mi të moshuar të gjeneratës së mijëvjeçarit rreth vitit 1997, të cilët nxitonin në shtëpi për t’u kujdesur për Tamagotchi-t e tyre.
“Ishte sikur kisha një duzinë skedash shfletuesi të hapura në kokën time, të gjitha duke luftuar për vëmendje”, u tha studiuesve një menaxher i lartë inxhinierie. “E kapa veten duke rilexuar të njëjtat gjëra, duke menduar shumë më tepër se zakonisht dhe duke u bërë çuditërisht i paduruar. Mendimi im nuk ishte i prishur, thjesht i zhurmshëm – si statikë mendore”.
Ky është vetëm një efekt anësor i ri nga një shtytje nga drejtuesit e kompanisë për t’i bërë punëtorët të përdorin më shumë inteligjencën artificiale. Vjeshtën e kaluar, një raport i Harvard Business Review kronikoi plagën e “workslop” – memorandumet, prezantimet e pakuptimta të gjeneruara nga inteligjenca artificiale që përfundojnë duke krijuar më shumë punë për kolegët të cilët duhet të rregullojnë atë që bot bëri gabim, shkruan CNN.
Workslop pasqyron një lloj “dorëzimi kognitiv” në të cilin punëtorët ndihen të pamotivuar, duke i dhënë IA-së punë për të bërë dhe duke mos i kushtuar vëmendje rezultatit, tha në një intervistë Gabriella Rosen Kellerman, një psikiatre e cila është bashkautore e të dy raporteve. “Skuqja e trurit është pothuajse e kundërta… Është si të përpiqesh të shkosh kokë më kokë — inteligjencë me inteligjencë — me IA-në.”