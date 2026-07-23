Nintendo po i jep Switch 2 një bateri të zëvendësueshme nga përdoruesi

Ka kaluar më shumë se një vit që kur Nintendo Switch 2 është në dispozicion dhe Nintendo po bën një ndryshim të madh në konsolën e saj më të njohur.
Duke filluar nga kjo vjeshtë, njësitë e reja Switch 2 të shitura në të 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe në Norvegji, Zvicër, Mbretërinë e Bashkuar, Arabinë Saudite, Oman, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Afrikën e Jugut do të kenë bateri të zëvendësueshme nga përdoruesi.
Nintendo detajoi përditësimin e harduerit në një postim të dedikuar në faqen e saj të internetit. Switch 2 i përditësuar po merr një bateri 5,172mAh, që është 1% më pak se qeliza 5,220mAh e versionit aktual.
Vetë konsola e rishikuar do të jetë 10 gramë më e rëndë se më parë, duke arritur në 401 gramë. Nintendo gjithashtu do të zgjerojë bateritë e zëvendësueshme nga përdoruesi në kontrolluesit Joy-Con 2 të përfshirë.
Nëse po pyesni veten pse Nintendo është kaq e shqetësuar për bateritë e zëvendësueshme nga përdoruesi papritmas, kjo ka të bëjë me dy rregullore specifike të BE-së.
Direktiva e së Drejtës për Riparim, e cila hyn në fuqi më 31 korrik të këtij viti, dhe Rregullorja e BE-së për Bateritë, e cila kërkon bateri lehtësisht të lëvizshme dhe të zëvendësueshme në pajisjet elektronike të konsumit.
Kjo e fundit hyn në fuqi nga shkurti i vitit 2027 dhe kërkon që pajisjet e shitura në BE të kenë bateri të lëvizshme dhe lehtësisht të zëvendësueshme nga përdoruesi përfundimtar me mjete të disponueshme komercialisht.
Nintendo padyshim po përpiqet të ecë përpara direktivës dhe gjithashtu do të sjellë versione të përditësuara të kontrolluesve të saj Switch 2 Pro, N64 dhe GameCube që kanë bateri të lëvizshme. Kontrolluesi i ri Switch 2 Pro do të mbërrijë këtë dimër me një bateri me kapacitet 16% më të vogël se versioni aktual.