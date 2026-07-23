17-vjeçari zhvillon një mjet me Al që ndihmon në zbulimin e autizmit dhe ADHD

Një nxënës 17-vjeçar i shkollës së mesme ndërtoi një mjet të Al që mund të ndihmojë në shqyrtimin e autizmit dhe ADHD-së duke përdorur imazhe të retinës.
RetinaMind u krijua nga Edward Kang nga Akademitë e Qarkut Bergen.
Sistemi kërkon modele të vogla në retinë që lidhen me zhvillimin e trurit.
Sipas revistës Smithsonian, ai arriti saktësi prej 89% duke studiuar zonat e syrit që janë pothuajse të pamundura për njerëzit t’i gjykojnë vetë.
Projekti i Kang fitoi vendin e dytë dhe një çmim prej 175,000 dollarësh në Kërkimin e Talenteve të Shkencës Regeneron 2026.
Ekspertët ende thonë se mjeti ka nevojë për më shumë kërkime përpara se të mund të përdoret në klinika të vërteta.
Nëse validohet, kjo mund të tregojë drejt një shqyrtimi më të shpejtë dhe më pak invaziv për gjendjet neurozhvillimore.