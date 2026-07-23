Zbulimi tronditës: mbetjet e 22 foshnjave të tjera, në pronën e ish-murgeshave

Një histori e dhimbshme dhe e padenjë për një institucion të dikurshëm fetar me emrin e një gruaje të virtytshme
Mbetjet e 22 foshnjave të tjera janë gjetur në vendin e ish-Shtëpisë së Shën Marisë për Nënat dhe Fëmijët në Tuam, Qarku Galway, Irlandë, thanë hetuesit. Kjo e çon numrin e grupeve të mbetjeve të foshnjave të gjetura në këtë vend që nga fillimi i kërkimit vitin e kaluar në 99.
Mbetjet e fundit u gjetën midis 1 dhe 15 korrikut të këtij viti, në një zonë që më parë ishte e mbuluar me zhavorr dhe përdorej për trafikun e automjeteve. Nuk kishte shenja në sipërfaqe që do të tregonin se kishte vende varrimi nën tokë.
Vendndodhja po hetohet nga Zyra e Drejtorit të Ndërhyrjes së Autorizuar në Tuam (ODAIT), ekipet e së cilës, të mbështetura nga ekspertë ndërkombëtarë, po punojnë për të gjetur dhe identifikuar eshtrat e fëmijëve që vdiqën në institucion midis viteve 1925 dhe 1961.
Fëmijët vdisnin nga sëmundjet dhe kequshqyerja
Shtëpia e Shën Marisë ishte një nga institucionet në Irlandë ku dërgoheshin gratë shtatzëna, shpesh nën presionin e klerit vendas. Pas lindjes, nënat shpesh ndaheshin nga fëmijët e tyre, të cilët më vonë ofroheshin për birësim.
Sipas të dhënave historike, shumë fëmijë në këto institucione vdisnin nga kequshqyerja, por edhe nga sëmundje të tilla si fruthi dhe tuberkulozi, të cilat ishin të zakonshme në atë kohë.
Historiania vendase Catherine Corless theksoi në vitin 2014 se rreth 796 foshnje dhe fëmijë të vegjël mund të jenë varrosur në territorin e ish-institucionit në Tuam.
Një komision që hetoi punën e këtyre shtëpive në vitin 2017 gjeti “sasi të konsiderueshme” mbetjesh mortore fëmijësh dhe foshnjesh në dhoma nëntokësore të vendosura nën sipërfaqen e tokës, shkruan Sky News.
Mbetje mortore të gjetura në dhoma nëntokësore
Sipas drejtorit të ODAIT, Daniel MacSweeney, hetuesit vendosën të fillojnë kërkimin në një pjesë tjetër të vendit, duke përdorur harta të vjetra planifikimi nga vitet 1970.
“Ne gjetëm 99 grupe mbetjesh mortore në këtë zonë, shumë afër njëra-tjetrës,” tha MacSweeney.
Ai shtoi se gjetja e një numri të madh mbetjesh mortore në një zonë të vogël është jashtëzakonisht komplekse për përpunimin arkeologjik dhe mjeko-ligjor, sepse çdo vend varrimi kërkon një qasje të veçantë.
Ekipet mjeko-ligjore deri më tani kanë mbledhur 62 mostra ADN-je që duhet të ndihmojnë në identifikimin e fëmijëve dhe ndoshta lidhjen e mbetjeve mortore me familjet e tyre.
Irlanda përballet me pasojat e së kaluarës së saj të errët
Shtëpia e Shën Marisë drejtohej nga murgesha të urdhrit katolik Bon Secours. Institucionet kanë qenë objekt kritikash për vite me radhë për trajtimin e grave dhe fëmijëve që qëndronin atje.
Në vitin 2021, kryeministri irlandez Michael Martin lëshoi një kërkesë shtetërore për falje për trajtimin e grave dhe fëmijëve në maternitete dhe shtëpi fëmijësh, duke deklaruar se rreth 9,000 fëmijë kishin vdekur në 18 institucionet e hetuara gjatë viteve.
Hetimi në Tuam është ende duke vazhduar, me qëllim përcaktimin e identitetit të mbetjeve të gjetura dhe ofrimin e familjeve përgjigje rreth fatit të fëmijëve që kanë mbetur pa varre të shënuara për dekada të tëra. /tesheshi