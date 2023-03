Ibn Battuta – Eksploruesi më i famshëm në botën muslimane

Ibn Battuta lindi në vitin 1304 të erës sonë në Tangier, Marok. Udhëtimi i tij Rihla është vepra e tij më e rëndësishme. Udhëtimet e tij në Rihla zgjatën për një periudhë gati tridhjetëvjeçare, duke përfshirë pothuajse të gjithë botën e njohur islame dhe më gjerë.

Ibn Battuta udhëtoi më shumë se çdo eksplorues tjetër në historinë paramoderne, duke kaluar Zheng He me 50,000 km dhe Marco Polo me 24,000 km. Distanca totale e tij e përshkuar ishte afërsisht 117,000 km.

Familja e Ibn Batutës rridhte nga një prejardhje berbere dhe kishte një traditë të gjatë për të shërbyer si kadi ose gjykatës islamik. Ai studioi ligjin islam në Egjipt dhe shërbeu si gjykatës në Indi. Në përpjekjen e tij për të kryer Haxhin, Ibn Battuta, në moshën 21-vjeçare, u përball me kushtet e vështira të shkretëtirës arabe, rrugës për në Mekë.

Pasi u largua nga Meka, Ibn Battuta udhëtoi shumë gjatë disa vite më pas, vizitoi Persinë, Irakun, Azerbajxhanin, Jemenin dhe Bririn e Afrikës. Ai gjithashtu vizitoi Mogadishun dhe eksploroi brigjet e Kenisë, Tanzanisë dhe më gjerë.

Kina shënoi fillimin e fundit të udhëtimeve të Ibn Batutës. Pasi arriti në skajin e botës së njohur, ai më në fund u kthye dhe u nis për në shtëpi në Marok, duke mbërritur përsëri në Tangier në 1349.

