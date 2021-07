IKSHPK, thirrje qytetarëve: Vaksinohuni tash për të mos marrë masa rigoroze në vjeshtë

Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik u ka bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen, në kohën kur varianti Delta del të jetë më i përhapuri në vend.

IKSHPK thekson se vaksinimi parandalon vdekjet dhe komplikimet e rënda.

Instituti rikujton se asnjëra vaksinë që është në përdorim në Kosovë nuk përmban virus të gjallë që shkakton COVID-19, që nënkupton se nuk mund të sëmureni me COVID-19 nga vaksina.

Lexoni të plotë thirrjen e IKSHPK-së për tu vaksinuar:

“Qytetarë të dashur!

Vaksinohuni!

Vaksinimi kundër COVID-19 shpëton jetë!

Vaksinimi është metoda më e mirë, më e lirë dhe me efikase në luftë kundër COVID-19!

Vaksinimi zgjon mbrojtjen natyrore të trupit tonë për të krijuar rezistencë ndaj infeksioneve specifike dhe e fuqizon sistemin imunitar!

Vaksinimi parandalon vdekjet dhe komplikimet e rënda, të cilat kërkojnë shtrirjen e pacientit në spital.

Vaksinohuni tash për të mos marrë masa rigoroze në vjeshtë!

Me vaksinim do ta kalojmë valën e re nga varianti Delta me sa më pak të sëmurë e sa më pak viktima.