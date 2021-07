Ilaçi i çdo problemi.

Një grua na rrëfen për jetën se saj dhe thotë: Burri më ndërroi jetë, dhe unë isha në të tridhjetat, dhe mbeta e vetme me pesë fëmijët që i kishim bashkë!

Dynjaja mu errësua në sytë e mi, qaja për çdo ditë, u mërzita tepër, shpirti mu ngushtua dhe ia preferova vetes vdekjen se sa të jetoj në atë gjendje!Më kapluan brenga të mëdha! Fëmijët i kisha të vegjël, dhe nuk kishim hyrje materiale, dhe e shpenzoja për çdo ditë atë burim të vogël që na e la prindi i fëmijëve!

Ndërkohë, një ditë nga ditët isha në dhomën time, dhe dëgjoja në radio një emision fetar, e dëgjova dijetarin duke thënë se, i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Kush bie istigfar pa ndërprerë, Allahu do t’ia mënjanojë çdo brengë, do t’i japë rrugëdalje nga çdo situatë dhe do ta furnizojë nga nuk shpreson”.

Pasi që e dëgjova, fillova të bëj istigfar (kërkim falje) shpesh, dhe poashtu i urdhërova fëmijët të bëjnë shpesh brenda dite dhe nate. Nuk kaluan gjashtë muaj, vetëm se u bënë planifikime të projekteve mbi disa prona tona të vjetra, dhe kompanitë na zëvendësuan me miliona! Djali im u bë më i miri nxënës në rajon dhe e mësoi Kuranin përmendësh! Shtëpia filloi të mbushet me mirësi dhe filluam të jetojmë në begati! Allahu m’i përmisoi të gjithë fëmijët, djem dhe vajza, dhe nga unë u largua pikëllimi, brengat dhe mërzitë, dhe u bëra grua e lumtur!

Ku jemi ne nga fjala e Allahut: “e u thashë: “Kërkoni falje nga Zoti juaj, i Cili është Falës i madh, që Ai t’ju dërgojë shi të bollshëm, t’ju shtojë pasurinë dhe fëmijët tuaj dhe të bëjë për ju kopshte e lumenj!”. Nuh 10-12.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU /islamgjakova