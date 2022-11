Ne nuk do të shohim ditë, deri sa Turqia të mos jetë garantuesi ynë në bisedime me Serbinë tha imami Husamedin Abazi nga Prishtina në një postim në rrjetin e tij social Facebook.

Ja postimi i tij i plotë:

“Konkret n’Katrorë!

Pa diplomaci dhe shkurt e shqip!

Ne nuk do shohim dit, deri sa te kerkojme qe Türkiye te jete garantuesi i yne ne Bisedime dhe Marreveshje perfundimtare me Serbine! Ne nuk kemi aleat strategjik me te qendrueshem dhe me real nga Fuqite e medha se sa SHBA-ne dhe Türkiye-n!”