Imazhe që tregojnë si duket Audi Q3 më i lirë

Audi Q3 i prezantuar së fundmi ka cilësi dhe avantazhe të shumta ndaj konkurrencës. Çmimi ndoshta nuk është një prej tyre.

Audi ka ofruar një konfigurues për Q3 të ri në tregun gjerman. Oferta fillon nga 44,600 euro për versionin bazë të mundësuar nga një motor benzine 1.5 TFSI me 150 kuaj-fuqi në kombinim me një ndërrues shpejtësish S tronic.

Opsionit bazë i duhen 9.1 sekonda për të arritur shpejtësinë në 100 km/orë dhe arrin një shpejtësi maksimale prej 209 km/orë. Konsumi mesatar është 6.4 l/100 km. Le t’i shtojmë gjithçkaje hapësirë ​​të fortë dhe bagazh, transmeton Telegrafi.

Megjithatë, për fillestarët, harrojeni ngjyrën metalike, veçanërisht atë jeshile me fotot promovuese. Nëse nuk doni të paguani 790 euro shtesë, e vetmja mundësi është ngjyra e bardhë, pa pjesët e lyera të karrocerisë (pragjet, parakolpët).

Edhe pse ofrohen fellne me diametër deri në 20 inç, instalimi standard përfshin ato 17-inç me goma më të mëdha me përmasa 235/60 R17.

Edhe pse disa media e krahasojnë këtë opsion me standardin e automjeteve të shpërndarjes, jemi të sigurt se kjo mangësi është më e lehtë për t’u kapërcyer sesa mungesa e dritave LED që kërkojnë një pagesë shtesë prej mbi 1200 eurosh. Një shtesë kërkohet edhe për dritat e pasme OLED, me 1050 euro.

Në kabinë, harrojeni lëkurën që kushton pothuajse 2000 euro, tapiceria prej pëlhure është e vetmja gjë që Audi ofron pa pagesë shtesë. Timoni ka një dizajn të ri, por pa ngrohje (200 euro).

Q3 bazë vjen me një kabinë digjitale panoramike që përfshin një ekran instrumentesh 11.9 inç dhe një ekran infotainment 12.8 inç, i cili është i njëjti teknologji si në variantet më të shtrenjta.

Në listën e pajisjeve ka gjithsej 45 opsione, shumica e të cilave lidhen me pjesën e brendshme dhe pajisjet për rehati më të madhe në drejtim, pavarësisht nëse po flitet për një përmirësim të sistemit infotainment, një çati panoramike apo thjesht dekorimin e panelit të përparmë.

Nëse zgjidhni versionin më të pajisur, çmimi do të rritet me rreth 30,000 euro. Epilogu është një motor më serioz, një motor benzine 2.0 me 195 kW dhe 400 Nm, sistem quattro dhe mbështetje e plotë teknologjike në formën e të gjitha sistemeve të asistencës që janë në dispozicion sot.

Sigurisht, pajisjet e linjës S do ta bëjnë makinën shumë më tërheqëse. Nëse shtohen elementë luksozë si tapiceri lëkure dhe një sistem audio Sonos, mund të konkludohet se kjo është një makinë krejtësisht e ndryshme, si ajo në fotot promovuese. Por atëherë çmimi është një shifër e pabesueshme prej 75,000 eurosh.