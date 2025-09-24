Imuniteti i myslimanit

Burhan Fili

Ruaje shëndetin fizik, e atë shpirtëror!

Mos lejo mërzinë që vehjta jote ti bahet shërbëtor

Kurrë mos e lejo vehten të biesh në panik!

Me ndihmën e Allahut, ti mund çdo armik!

Në qelinë e dëshpërimit vehjta jote të mos hyjë!

Prangat e pesimizmit me durim t’i thyejë!

Kjo botë e jona asht mitër e viruseve shkatërrimtare,

Forcoje imunitetin tand, se për ty si jep pesë parë!

Ti vetum për konsum atyre u duhesh

Kur të shfrytëzojnë në kosh plehrash gjuhesh!

Besimi, kambngulja, largpamsia që duhet t’i kesh

Nëse u rrin gati si duhet, i pamposhtun do t’jesh!

Me besimin në Allah dhe kujdesin tand vehten vaksinoje

Me ndihmën e Allahut çdo të ligë shkatërroje

Me detyrat që Allahu me dashuri të ka ngarku

Ah, sa mirësi të ka dhënën, fort të ka nderu

Ato janë vitamina që kanë me të forcu.

Kujtesa ndaj Allahut, namazi, zekati

Besnik qëndroju, gjithmonë rriju gati

Agjërimi, haxhi, ihsani kudo në jetë

Të gjitha këto për ty janë mbrotje e shëndet.

Shëndet fizik mbi të gjitha shpirtëror

Shpërblimi nga Allahu mbi ato asht kurorë.

Porositë e Pejgamberit janë të pazëvendësueshme,

Edhe për shumë të tjerë janë të lakmushme.

E pse jo, ato janë balsam nga Allahu vetë

Aty secili njeri padyshim, vehtem mund me e gjetë

O njerëz! S’ka tjetër rrugë, veç te Zoti të kthehemi!

Te Ai vetum te Ai të gjithë do të prehemi!

E gjithë bota, sot për çudi në këmbë asht ngritë

Mbarë njerëzia gjithë andej asht habitë

Se ç’asht e vërteta, vetum Zoti mundet me e ditë

Me profkat e tyre gjithkund na kanë rrethu…

Duan të na mbajnë pre, që lehtë me na gllabëru

Si mund ti dorëzohemi pjellës s’mitrës mizorisë?

Ne duhet të jemi shembull i mbarë njerëzisë!

Në luftë kundra të ligës duhet të jemi sulmues

Për ne s’ka tjetër shteg…veç me qenë fitues!

Ne fare mirë e dimë se exhelin tonë askush në dorë se ka

Nga ne asht e kërkume ç’asht më mirë me ba!

Asnji mos të kursehet, por ndihmë të japin!

Dhe pa ngurim drejt të tjerëve ta shtrijnë hapin

Allahut i lutemi që mbarë njerëzinë ta ruj!

Njeni-tjetrin kurrë mos ta shohim si të huj

E keqja dhe e liga nuk kanë nënshtetësi

Në çdo vend, komb, ngjyrë e rracë mund të bijë

Allahu asht Ai që çdo gjë gja në dorë e ka

Të na mbrojë nga çdo e keqe i bajmë rixha

Tek dera e Tij kërkojmë kurrë pa u nda
Çdo derë mund të mbyllet para vehtes tonë

Por porta e Allahut qëndron hapë gjithmonë

Me mëshirën e Tij të gjithë i pranon

E ata që mendojnë se tjetër derë mund të gjejnë

Oh, sa rëndë gabojnë, vehten e gënjejnë!

O ti njeri që rrinë tu u rrapatosë

Mos humb kohë, kthehu te Allahu menjiherë vendos!

