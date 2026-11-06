Si po e pret dimrin Gaza…

Një popull që s’pranon të dorëzohet, edhe pse nën gjenocid
Ndërsa vjeshta po mbaron dhe dimri po afron, qindra mijëra palestinezë të zhvendosur në Gaza po përballen me një krizë të tmerrshme humanitare. Shumë familje, të detyruara të largohen nga shtëpitë e tyre, kanë kërkuar strehim në tenda të rrënuara të ngritura direkt në breg të detit, ku janë të ekspozuar ndaj erërave të forta, temperaturave të ulëta dhe rrezikut të përmbytjeve.
Anas al-Shami, baba i gjashtë fëmijëve, është vendosur në një tendë të rrënuar pranë portit të al-Qarara në Khan Yunis. Për shkak të mbipopullimit dhe qirave të larta në brendësi të vendit, ai nuk ka qenë në gjendje të gjejë një vend më të sigurt. Dimrin e kaluar, shirat e rrëmbyeshëm dhe valët e detit përmbytën tendën e tyre, duke shkatërruar shtratin dhe sendet e tyre, dhe fëmijët e tyre janë sëmurë nga të ftohtit dhe lagështia.
“Fëmijët e mi janë përsëri të ekspozuar ndaj ujit, të ftohtit dhe lagështisë, gjë që ka shkaktuar sëmundje serioze që po kërcënojnë jetën e tyre”, tha al-Shami për Al Jazeera-n.
Ibrahim Abu Tair, i cili ndan një tendë të ngushtë në breg të detit me shtatë fëmijë të tjerë, ka një fat të ngjashëm. Ai thotë se ndihet thellësisht i pafuqishëm sepse nuk mund t’u sigurojë fëmijëve të tij rroba të ngrohta ose dyshekë të thatë për të fjetur.
Në mungesë të pajisjeve të përshtatshme, disa familje kanë gjetur mënyra të zgjuara për të mbrojtur tendat e tyre. Shoqata Mayasem, në bashkëpunim me organizatën World Central Kitchen, ka nisur një iniciativë për të krijuar barriera kundër valëve të detit duke mbushur vazo të dëmtuara dhe të papërdorshme me dhe dhe duke i grumbulluar ato njëra mbi tjetrën në një lartësi prej rreth 150 centimetrash.
Megjithatë, punonjësit e ndihmës theksojnë se këto janë vetëm masa të përkohshme që nuk mund të kompensojnë mungesën e përgjithshme të strehimit të sigurt. Komiteti i Emergjencave në Gaza paralajmëron për një katastrofë humanitare në përkeqësim, duke thënë se autoritetet izraelite vazhdojnë të bllokojnë hyrjen e tendave, karvanëve, materialeve të ndërtimit dhe karburantit.
Komiteti raporton se rreth 70 përqind e pajisjeve të shërbimeve komunale dhe 90 përqind e pajisjeve të mbrojtjes civile janë shkatërruar. Rreth 200,000 tenda të rrënuara janë të vendosura në vende të rrezikshme, duke përfshirë shtretërit e tharë të lumenjve dhe plazhet e ekspozuara ndaj valëve të dimrit, ndërsa rreth dy mijë ndërtesa të dëmtuara janë në rrezik shembjeje.