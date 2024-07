Indi, të paktën 87 të vd’ekur nga rrëmuja gjatë një meshe

Të paktën 87 persona kanë humbur jetën për shkak të rrëmujës gjatë një meshe në rajonin Uttar Pradesh të Indisë, transmeton Anadolu.

Sipas lajmit të kanalit NDTV, rrëmuja ndodhi gjatë aktivitetit të lutjes masive të quajtur “satsang” e cila u mbajt në qytezën Sikandara Rau në zonën Hathras të Uttar Pradeshit.

Një nga zyrtarët e zonës Hathras, Ashish Kumar tha se sipas informacioneve të marra nga institucionet shëndetësore në rrëmujë humbën jetën 87 persona, përfshirë fëmijë, ndërsa të plagosurit u dërguan në spital.

Kryeministri i Indisë, Narendra Modi shprehu ngushëllimet e tij për familjet e atyre që humbën jetën në rrëmujë.

JUST IN: At least 77 people have died in a stampede at a religious gathering in Uttar Pradesh, India.

The incident happened at a prayer meeting hosted by a Hindu guru where locals were seen crowding under tents to avoid the heat.

For an unknown reason, people began to… pic.twitter.com/BSovnhKdfp

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 2, 2024