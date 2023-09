India nis misionin e parë drejt Diellit – VIDEO

India nisi misionin e saj të parë vëzhgues drejt Diellit, vetëm disa ditë pasi vendi bëri histori duke u bërë i pari që u ul pranë polit jugor të Hënës.

Aditya-L1 u nis nga baza e nisjes në Sriharikota sot.

Ajo do të jetë e vendosur në një distancë prej 1.5 milionë km nga Toka – 1% e distancës Tokë-Diell.

Agjencia hapësinore e Indisë thotë se do të duhen katër muaj për të kaluar këtë distancë.

Misioni i parë i Indisë me bazë në hapësirë për të studiuar objektin më të madh të sistemit diellor mban emrin Surya – perëndia hindu e Diellit, i njohur gjithashtu si Aditya.

Dhe L1 qëndron për pikën Lagrange 1 – vendi i saktë midis Diellit dhe Tokës ku do të vendoset anija kozmike indiane, raportoi BBC.

Sipas Agjencisë Evropiane të Hapësirës, pika Lagrange është një pikë ku forcat gravitacionale të dy objekteve të mëdha – të tilla si Dielli dhe Toka – anulojnë njëri-tjetrin, duke lejuar një anije kozmike të “rri pezull”.

Sapo Aditya-L1 të arrijë këtë “pikë parkimi”, do të jetë në gjendje të rrotullohet rreth Diellit me të njëjtin ritëm si Toka. Kjo do të thotë gjithashtu se sateliti do të kërkojë shumë pak karburant për të funksionuar. /koha