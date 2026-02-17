India shtrëngon rregullat mbi përdorimin e inteligjencës artificiale në mediat sociale

India ka shtrënguar rregulloret që rregullojnë përdorimin e inteligjencës artificiale (IA) në mediat sociale, duke kërkuar që platformat të heqin përmbajtjen e gjeneruar dhe të ndryshuar nga IA-ja, përfshirë deepfakes, brenda tre orësh, nga afati i mëparshëm prej 36 orësh, transmeton Anadolu.
Ndryshimet rrjedhin nga ndryshimet në Rregullat e Teknologjisë së Informacionit – Udhëzimet e Ndërmjetësve dhe Kodit të Etikës së Medias Digjitale, 2021, të cilat do të hyjnë në fuqi nga 20 shkurti, raportoi transmetuesi publik All India Radio.
Sipas rregullave të reja, platformat e mediave sociale duhet të etiketojnë dukshëm përmbajtjen e gjeneruar nga IA-ja.
Rregulloret gjithashtu kërkojnë që platformat të heqin informacionin e shënuar brenda tre orësh nga marrja e njoftimit nga autoritetet ose një urdhër gjykate.
Për më tepër, ndërmjetësit duhet, brenda dy orësh nga marrja e një ankese nga një individ ose çdo person, “të marrin të gjitha masat e arsyeshme dhe praktike për të hequr ose çaktivizuar aksesin në përmbajtje të tillë që është pritur, ruajtur, publikuar ose transmetuar prej saj”.
India ka zgjeruar me shpejtësi gjurmën e saj digjitale në vitet e fundit. Sipas Statista, India ka audiencën më të madhe në botë në Facebook që nga tetori i kaluar, me më shumë se 403 milionë përdorues, dhe audiencën më të madhe në YouTube.
Në të njëjtën kohë, autoritetet kanë shtuar përpjekjet për të frenuar përhapjen e dezinformimit në platformat e mediave sociale.
Qeveria indiane i tha parlamentit këtë muaj se politikat kanë për qëllim të sigurojnë një “internet të hapur, të sigurt, të besueshëm dhe të përgjegjshëm për përdoruesit e tij, përfshirë gratë dhe fëmijët”.
“Qeveria është e angazhuar të sigurojë që interneti në Indi të jetë i lirë nga çdo formë përmbajtjeje ose informacioni të paligjshëm, veçanërisht që mund të çojë në dhunë ndaj grave dhe shfrytëzim të të miturve”, tha Ministria e Elektronikës dhe IT-së.
Në anën tjetër, konglomerati indian i biznesit Adani group njoftoi të martën plane për të investuar 100 miliardë dollarë për të zhvilluar qendra të dhënash të gatshme për inteligjencën artificiale në shkallë të lartë, të mundësuara nga energjia e rinovueshme, deri në vitin 2035.
Iniciativa synon të krijojë një “platformë sovrane energjie dhe llogaritëse afatgjatë të projektuar për ta pozicionuar Indinë si një lider global në Revolucionin e Inteligjencës në zhvillim”, tha grupi në një deklaratë.
Njoftimi vjen ndërsa India pret Samitin pesëditor të Ndikimit të IA-së 2026 në New Delhi, me delegatë nga më shumë se 30 vende që pritet të marrin pjesë.