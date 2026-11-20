Ushqimet që duhet të konsumoni gjatë dimrit për të ruajtur shëndetin dhe për të mbështetur imunitetin: Përbërësit që mund t’i gjeni në kuzhinën tuaj
Me ardhjen e temperaturave të ulëta, kujdesi për shëndetin dhe ushqyerja e shëndetshme bëhen edhe më të rëndësishme. Gjatë dimrit, organizmi ka nevojë për një ushqyerje të ekuilibruar, të pasur me vitamina, minerale, fibra dhe antioksidantë, të cilët ndihmojnë në funksionimin normal të sistemit imunitar.
Lajmi i mirë është se shumë prej ushqimeve që mund të jenë pjesë e përditshme e kuzhinës suaj përmbajnë lëndë ushqyese të rëndësishme për shëndetin. Agrumet, hudhra, qepa, xhenxhefili, mjalti, kosi dhe perimet sezonale janë disa nga përbërësit që mund të përfshihen lehtësisht në menynë e përditshme.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se asnjë ushqim i vetëm nuk mund të parandalojë infeksionet apo të garantojë mbrojtje nga gripi dhe ftohjet. Çelësi është një dietë e larmishme dhe një mënyrë jetese e shëndetshme.
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Agrumet – portokalli, limoni dhe mandarina
Agrumet janë burim i rëndësishëm i vitaminës C, e cila kontribuon në funksionimin normal të sistemit imunitar. Në këtë kategori përfshihen edhe kivi dhe specat e kuq, të cilët mund të jenë burime të mira të kësaj vitamine.
Hudhra dhe qepa
Hudhra dhe qepa janë përbërës të zakonshëm në kuzhinë dhe mund të përdoren në supa, sallata dhe gatime të ndryshme. Ato përmbajnë përbërës bimorë me veti biologjike, por nuk ka prova të mjaftueshme se konsumimi i tyre parandalon gripin apo ftohjen.
Xhenxhefili dhe shafrani i Indisë
Xhenxhefili dhe shafrani i Indisë mund të përdoren për t’u dhënë shije çajrave dhe ushqimeve. Ato përmbajnë përbërës me veti antioksiduese dhe anti-inflamatore, por nuk duhet të konsiderohen si kurë kundër infeksioneve.
Mjalti
Mjalti mund të përdoret për të ëmbëlsuar çajin dhe mund të ndihmojë në lehtësimin e kollës, veçanërisht gjatë infeksioneve të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Duhet të kihet parasysh se mjalti është burim sheqeri dhe nuk duhet t’u jepet fëmijëve nën një vjeç.
Perimet sezonale – lakra, brokoli, karota dhe spinaqi
Këto perime përmbajnë vitamina, minerale, fibra dhe antioksidantë. Brokoli dhe lakra janë burime të vitaminës C, ndërsa karotat dhe perimet me gjethe jeshile kontribuojnë në marrjen e vitaminës A dhe lëndëve të tjera ushqyese.
Kosi dhe ushqimet e fermentuara
Kosi, veçanërisht ai që përmban kultura të gjalla, mund të kontribuojë në shëndetin e mikrobiotës së zorrëve. Shëndeti i zorrëve dhe sistemi imunitar janë të ndërlidhur, ndaj ushqimet e fermentuara mund të jenë pjesë e një diete të larmishme.
Vezët, peshku, arrat dhe bishtajoret
Këto ushqime sigurojnë proteina dhe lëndë ushqyese të rëndësishme. Peshku yndyror mund të sigurojë vitaminë D, ndërsa arrat, farat e kungullit, fasulet dhe thjerrëzat janë burime të mineraleve, përfshirë zinkun.
Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit në SHBA (NIH), vitamina C, vitamina D dhe zinku janë ndër lëndët ushqyese që kanë rol të rëndësishëm në funksionimin e sistemit imunitar.
Çfarë rekomandojnë institucionet shëndetësore?
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) rekomandon konsumimin e së paku 400 gramëve fruta dhe perime në ditë për personat mbi 10 vjeç. Ajo këshillon gjithashtu konsumimin e drithërave integrale, bishtajoreve, arrave dhe ushqimeve të pasura me proteina, si dhe kufizimin e sheqerit, kripës dhe ushqimeve shumë të përpunuara.
Ndërkaq, Shkolla e Shëndetit Publik e Universitetit të Harvardit thekson se një ushqim i vetëm nuk mund ta forcojë në mënyrë të veçantë imunitetin. Sistemi imunitar ka nevojë për një kombinim të lëndëve ushqyese, përfshirë vitaminat C dhe D, zinkun, hekurin, selenin dhe proteinat.