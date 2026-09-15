Indonezi, ende 128 të zhdukur pas fundosjes së një trageti në Detin e Java-s

Të paktën 128 persona mbeten të zhdukur pasi një traget u përmbyt në Detin e Java-s të Indonezisë ndërsa 109 të tjerë janë shpëtuar dhe gjashtë janë konfirmuar të vdekur, njoftuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.
Agjencia Kombëtare e Kërkimit dhe Shpëtimit të Indonezisë (Basarnas) tha se 115 nga 243 pasagjerët dhe ekuipazhi në bordin e “Virgo Transport 8” ishin gjetur, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Antara. Anija u përmbyt në orët e para të së dielës në ujërat e Tanjung Selatan, Kalimantan Jugor, pranë ishullit Masalembu.
Autoritetet e Kalimantanit të Jugut po organizojnë që të mbijetuarit e rikuperuar të kthehen në shtëpitë e tyre pasi të jenë në gjendje mjekësore dhe psikologjike për të udhëtuar. “Pasi i pyetëm, shumica e të mbijetuarve thanë se donin të ktheheshin shpejt në shtëpi”, tha guvernatori i Kalimantanit Jugor, Muhidin.
Autoritetet po ndihmojnë të mbijetuarit që humbën dokumentet e identitetit të marrin certifikatat e policisë që nevojiten për të blerë bileta ajrore. Pesëmbëdhjetë të mbijetuar mbeten të shtruar në spital në Banjarmasin, përfshirë gjashtë në spitalin e përgjithshëm rajonal “Ulin”, shtatë në spitalin “Bhayangkara” dhe dy në spitalin “Sultan Suriansyah”.
Ndërsa 59 pasagjerë të tjerë në gjendje të mirë shëndetësore janë vendosur përkohësisht në akomodimin e ofruar nga qeveria provinciale. Operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë për ata që ende nuk janë gjetur, ku Basarnas dhe agjenci të tjera indoneziane janë të përfshira në përpjekjet për të gjetur pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit të zhdukur.