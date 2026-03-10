Indonezia: Respektojmë sovranitetin e Iranit dhe procesin kushtetues në vend

Indonezia tha sot se “respekton sovranitetin iranian” pasi vendi i goditur nga konflikti emëroi Mojtaba Khamenein si udhëheqësin e saj të ri suprem, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Yvonne Mewengkang i tha “Jakarta Globe” se qeveria po “monitoronte nga afër zhvillimet në udhëheqjen e Iranit, veçanërisht njoftimin e një udhëheqësi të ri suprem”.
Mojtaba Khamenei, 56-vjeç, u bë udhëheqësi i tretë suprem i Iranit. Babai i tij, Ajatollah Ali Khamenei, mbajti këtë pozicion për gati katër dekada përpara se një sulm i përbashkët ajror të SHBA-së dhe Izraelit më 28 shkurt të godiste shtëpinë e tij në Teheran, duke e vrarë atë në moshën 86-vjeç.
“Indonezia respekton sovranitetin e Iranit dhe procesin kushtetues në vend”, tha Yvonne.
Asambleja e Ekspertëve të Iranit me 88 anëtarë njoftoi vendimin e saj për të zgjedhur Mojtaban si udhëheqësin e ardhshëm suprem të dielën në mbrëmje.
Rusia, Iraku, Omani, Azerbajxhani dhe Bjellorusia e kanë përgëzuar zyrtarisht Iranin për emërimin.
Tensionet në rajon u rritën pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit, i cili sipas Teheranit vrau rreth 1.300 persona, përfshirë udhëheqësin e lartë Khamenei. Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe disa vende të Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.