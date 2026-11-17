Presidenti rus, me kërkesa që ndikojnë në Evropë: kërkon tërheqjen e Aleancës në kufijtë e vitit 1997
Gazeta amerikane The New York Times raportoi për përmbajtjen e një dokumenti me një kusht gati të pabesueshëm nga presidenti rus për paqe me Ukrainën, duke shkruar se mori një kopje nga një person i përfshirë në negociata, ndërsa një burim tjetër i njohur me bisedimet konfirmoi vërtetësinë e tij. Është një dokument diplomatik jozyrtar, i njohur si një dokument jozyrtar, i datës 10 nëntor 2026. Sipas gazetës, dokumenti nuk ka një kokë letre ose nënshkrim zyrtar, kështu që përfaqëson pozicionin fillestar negociues të Rusisë, jo një marrëveshje të arritur.
Një kërkesë e tillë do të nënkuptonte tërheqjen e forcave të NATO-s nga vendet që iu bashkuan Aleancës pas vitit 1997, përfshirë Poloninë, vendet baltike, por edhe disa vende në Evropën Qendrore dhe Juglindore. Në këtë mënyrë, Moska praktikisht do të kërkonte një rishikim të rendit të sigurisë të vendosur pas Luftës së Ftohtë.
Kërkesat ruse nuk kanë të bëjnë vetëm me vendosjen e forcave të NATO-s. Moska gjithashtu këmbëngul që Aleanca të heqë dorë nga zgjerimi i mëtejshëm, përfshirë mundësinë e anëtarësimit të Ukrainës, dhe që të pezullojë aktivitetet ushtarake në Ukrainë, Evropën Lindore, Kaukazin Jugor dhe Azinë Qendrore.
Sipas The New York Times, dokumenti përmban gjithashtu një kërkesë për tërheqjen e armëve bërthamore amerikane nga Evropa. Ndërsa Francës dhe Britanisë së Madhe u kërkohet të angazhohen të mos përdorin aftësitë e tyre bërthamore për të mbrojtur vendet e tjera evropiane.
Kur bëhet fjalë për Ukrainën, Rusia po kërkon t’i japë fund dërgesave perëndimore të armëve dhe pajisjeve ushtarake. Sipas dokumentit, Moska do ta pranonte anëtarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian vetëm me kusht që Kievi të mos marrë pjesë në politikën e përbashkët të mbrojtjes së Unionit.
Negociata pa përparim të madh
Sipas një raporti nga gazeta amerikane, dokumenti tregon se pala ruse vazhdon të këmbëngulë në kërkesat kryesore të sigurisë që bëri në fund të vitit 2021, pak para fillimit të pushtimit të Ukrainës në shkurt 2022.
Të dërguarit amerikanë Jared Kushner dhe Steve Witkoff, sipas burimeve të njohura me bisedimet, i bënë thirrje palës ruse të shikojë drejt së ardhmes dhe të shqyrtojë hapa konkretë për të ulur tensionet. Përfaqësuesit ukrainas morën pjesë gjithashtu në negociata, si dhe komandanti i forcave amerikane në Evropë, Gjenerali Alexus Grinkevich.
Megjithatë, kërkesat e bëra tregojnë se ndryshimet midis pritjeve ruse dhe qëndrimeve të vendeve perëndimore mbeten të mëdha. Burimet e New York Times thanë se dokumenti përfaqëson pozicionin fillestar të Moskës, duke lënë hapësirë për ndryshime të mundshme gjatë negociatave.
Mosmarrëveshja e Donbasit, një pengesë e madhe
Çështja territoriale mbetet një nga pengesat më të mëdha për arritjen e një marrëveshjeje. Sipas gazetës britanike The Telegraph, të dërguarit amerikanë kanë shqyrtuar ndryshimin e kufijve administrativë të rajoneve të Donetskut dhe Luhanskut në mënyrë që ato të ndjekin vijën ekzistuese të frontit.
Një zgjidhje e tillë do t’i lejonte Moskës të deklaronte se ka arritur qëllimin e saj për të marrë kontrollin e të gjithë Donbasit, megjithëse forcat ukrainase do të mbanin pozicione në qytete që ushtria ruse nuk arriti t’i kapte. Sipas Kyiv Post, ideja ishte të përpiqej të kapërcehej mosmarrëveshja për afërsisht 5,180 kilometra katrorë territor që Rusia pretendon, por ende nuk e kontrollon.
Pala ukrainase ka hedhur poshtë mundësinë e lëshimeve territoriale, dhe një burim pranë delegacionit negociues i tha The Telegraph se Kievi nuk do ta njohë kontrollin rus mbi zonat e pushtuara, as de facto dhe as de jure. /tesheshi