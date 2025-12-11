Intellex, kjo bishë spiune izraelite që të futet në celular

Denoncimi i pasojave nga metodat e amoralëve me nam
Amnesty International ka publikuar një studim që zbulon një skandal që përfshin kompaninë izraelite Intellexa, një konglomerat spiunazhi me lidhje me Izraelin, përgjegjës për mbikëqyrje masive dhe shkelje të të drejtave të njeriut në disa kontinente.
Kompania është e njohur për Predator-in e saj, një mjet spiunazhi shumë të sofistikuar që depërton në telefonat inteligjentë për të nxjerrë gjithçka, nga kamera e pajisjes deri te bisedat e koduara, të dhënat e gjeolokacionit dhe e-mail-et.
Intellexa është një nga furnizuesit më famëkeq në botë të “spiunazhit mercenar”. Në vitin 2023, autoriteti grek i mbrojtjes së të dhënave e gjobiti kompaninë për shkelje të ligjit.
Një çështje gjyqësore është duke u zhvilluar në Athinë, duke pretenduar se operativët e Intellexa dhe agjencia lokale e inteligjencës ishin të përfshirë në hakimin e telefonave të ministrave të qeverisë, oficerëve të lartë ushtarakë, gjyqtarëve dhe gazetarëve.
Intellexa u themelua nga Tal Dilian, një ish-oficer i lartë në inteligjencën ushtarake izraelite. Kompania punëson veteranë të spiunazhit izraelit.
Në mars të vitit 2024, pas vitesh rrjedhjesh shkatërruese informacioni rreth aktiviteteve kriminale të Intellexa-s, Departamenti i Thesarit i SHBA-së vendosi sanksione të gjera ndaj Tal Dilian, bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë dhe pesë kompanive tregtare të lidhura me Intellexa-n.
Megjithatë, këto masa të rrepta nuk i kanë penguar operacionet e Intellexa-s. Shërbimet e kompanisë kanë evoluar me kalimin e kohës, duke u bërë më të vështira për t’u zbuluar dhe më efektive në infektimin e pajisjeve të synuara. Aktivistët, gazetarët dhe mbrojtësit e të drejtave të njeriut janë ndër objektivat e saj të zakonshëm.
Si mjeti kryesor i Intellexa-s, Predator infekton pajisjet duke përdorur metodat “me një klikim” dhe “zero-klikim”, madje duke u implantuar edhe përmes reklamave online. Pasi instalohet, ai vjedh në heshtje foto, fjalëkalime, mesazhe dhe biseda në Signal, Telegram dhe WhatsApp, si dhe regjistrime mikrofoni.
Këto të dhëna të vjedhura më pas drejtohen përmes një rrjeti serverash anonimë tek klientët e kompanisë, të cilët janë kryesisht qeveri autoritare që synojnë aktivistët dhe gazetarët.
Predator gjithashtu krenohet me karakteristika unike të dizajnuara për të maskuar praninë e tij në një pajisje të synuar. Ai mat nivelin e baterisë së pajisjes dhe nëse është e lidhur me internetin nëpërmjet të dhënave celulare ose Wi-Fi, duke lejuar një proces nxjerrjeje të projektuar me kujdes që shmang çdo shkarkim të dukshëm të baterisë ose rrjetit që mund të ngrejë dyshimet e përdoruesit.
Nëse Predator ndjen se është zbuluar, ai madje mund të “shkatërrojë” veten pa lënë gjurmë në pajisjen e kompromentuar. Metodat e Intellexa për instalimin e teknologjisë së saj dashakeqe në pajisjet e synuara nuk janë më pak të sofistikuara, dhe ndoshta edhe më të fshehta.
Përveç sulmeve “me një klikim”, Intellexa është një pioniere në hakimin “zero-klik”. Mjeti i saj, “Aladdin”, shfrytëzon sistemet dixhitale të reklamave, në mënyrë që një përdorues të shohë vetëm një reklamë – pa klikuar mbi të – që pajisja e tij të kompromentohet.
Këto reklama mund të shfaqen në faqet e internetit dhe aplikacionet e besueshme, duke u dukur njësoj si çdo reklamë tjetër. Kjo qasje kërkon që Intellexa të identifikojë një identifikues unik, siç është adresa e email-it të përdoruesit, vendndodhja gjeografike ose adresa IP, për të siguruar shpërndarjen e saktë të reklamës keqdashëse.
Qeveritë kliente shpesh i japin Intellexa-s këtë informacion me lehtësi, duke lehtësuar shënjestrimin. Hetimi i Recorded Future tregon se Intellexa krijoi fshehurazi kompani telemarketingu për të krijuar “reklama joshëse”, duke përfshirë reklama pune, për të tërhequr objektiva.
Rrjedhjet e reja të Intellexa mbajnë shenjat dalluese të një skandali historik ndërkombëtar, ashtu si përdorimi i Pegasus nga qeveritë dhe korporatat në të gjithë botën ka shkaktuar hetime dhe padi penale ndërkombëtare që janë zvarritur për vite me radhë.
Megjithatë, përhapja e spiunazhit privat dhe keqpërdorimi i tij industrial nga klientët nuk është një anomali, por një rezultat i qëllimshëm i fushatës së Izraelit për dominim në luftën kibernetike.
Në vitin 2018, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u mburr: “Siguria kibernetike rritet përmes bashkëpunimit, dhe siguria kibernetike është një biznes i madh… Ne kemi shpenzuar shuma të mëdha për inteligjencën tonë ushtarake, Mossad dhe Shin Bet. Një pjesë e madhe e kësaj shume shkon në sigurinë kibernetike… Ne besojmë se ekziston një mundësi e madhe biznesi në ndjekjen e pafundme të sigurisë.”
Ky investim është i dukshëm në pothuajse çdo aspekt të shoqërisë izraelite. Universitete të shumta në Tel Aviv, me mbështetje shtetërore, zhvillojnë teknologji të reja dhe trajnojnë breza spiunësh kibernetikë dhe luftëtarësh dixhitalë që më vonë bashkohen me forcat e armatosura të pushtimit.
Pas shërbimit ushtarak, këta individë krijuan kompani brenda dhe jashtë Izraelit që ofrojnë të njëjtat shërbime të testuara në terren kundër palestinezëve si për qeverinë ashtu edhe për subjektet private, pa asnjë mbikëqyrje ose garanci kundër abuzimit.
Mangësitë në inteligjencë që mundësuan suksesin e operacionit palestinez “Furia Al-Aksa” në tetor 2023 kanë dëmtuar seriozisht reputacionin e Izraelit si një fuqi kibernetike dhe kanë shkatërruar imazhin e tij si një “komb startup”, ndërsa investimet e huaja në sektorin e tij të teknologjisë ranë ndjeshëm.
Por skandali i vërtetë nuk qëndron vetëm në ekzistencën e kompanive si Intellexa, por edhe në imunitetin ndërkombëtar që ato gëzojnë, partneritetet perëndimore që i mbështesin ato dhe bashkëpunimin e qeverive që mbyllin sytë ndaj luftës kibernetike të eksportuar nga Izraeli.