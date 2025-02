Interi mposhtet nga Fiorentina

Fiorentina e ka fituar ndeshjen e mbetur nga java e 14-të të Serie A, atë ndaj Interit.

Ndeshja ishte ndërprerë për shkak të sulmit kardiak që kishte pësuar futbollisti Eduardo Bove, shkruan IndeksOnline.

Ndeshja filloi nga minuta e 17-të, ku rezultati ishte i barabart 0-0.

Në fund Fiorentina shënoi fitore me rezultat bindës, 3-0.

Luca Ranieri hapi serinë e golave në minutën e 60-të.

Tetë minuta më vonë.,Mise Kean dyfishoi rezultatin për Fiorentinën.

Kean me goline dytë personal në minutën e 89-të, vulosi fitoren e violas.

Me këtë fitore Fiorentina ngritet në vendin e katërt në tabelë me 42-pikë, ndërsa Interi mbetet në vendin e dytë me 51 pikë, tre më pak se lideri i tabelës, Napoli që ka 54 pikë.