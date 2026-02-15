Irani: Evropa e parëndësishme në bisedimet bërthamore

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka kritikuar fuqitë evropiane, duke i quajtur të “paralizuara dhe të parëndësishme” në procesin e negociatave bërthamore me Shtetet e Bashkuara.
Ai deklaroi se vendet evropiane të grupit E3 nuk kanë më rol real në bisedime dhe se ndërmjetësimi është zhvendosur drejt vendeve rajonale të Gjirit, si Omani dhe Katari, të cilat sipas tij janë treguar më efektive.
Deklaratat u bënë para nisjes së Araghchit drejt Gjeneves, ku po zhvillohet një raund i ri bisedimesh bërthamore mes Iranit dhe SHBA-së, pas negociatave indirekte të mbajtura më herët në Muskat.
Analistët vlerësojnë se kjo tregon një ndryshim të qartë të qasjes iraniane, ku roli kryesor diplomatik po kalon nga Evropa te aktorët rajonalë. /mesazhi