Irani nis raundin e ri të bisedimeve bërthamore

ATSH raportoi dje se do të zhvillohen negociata të reja në Vjenë mbi kthimin e mundshëm të SHBA-së në marrëveshjen mbi centralin bërthamor iranian (JCPOA).

Bisedimet e komisionit e përbashkët, të nisur në fillim të prillit, do të zhvillohen midis Republikës Islamike dhe 4 + 1 (Francë, Gjermani, Britani e Madhe, Rusia dhe Kina, dhe do të kryesohet nga zëvendësdrejtori i përgjithshëm i Çështjeve Politike të Shërbimit të Jashtëm i BE, Enrique Mora.

Në vend të kësaj, SHBA do të vazhdojnë të ndjekin zhvillimet në një tabelë të veçantë, duke pasur parasysh tërheqjen të njëanshme nga marrëveshja e vendosur nga Donald Trump në 2018.

Teherani i quajti bisedimet e zhvilluara deri tani si premtuese, por këmbëngul në thirrjen për heqjen e plotë të sanksioneve amerikane, ndërsa Uashingtoni bën presion për kthimin e Iranit në pajtueshmëri të plotë me detyrimet që rrjedhin nga marrëveshja./atsh