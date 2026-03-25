Irani: Situata në Ngushticën e Hormuzit nuk do të kthehet në gjendjen e mëparshme

Situata në Ngushticën e Hormuzit nuk do të kthehet më në gjendjen e mëparshme, tha të mërkurën një zëdhënës ushtarak iranian, duke theksuar kontrollin e Teheranit mbi qasjen detare, ndërsa tensionet në Lindjen e Mesme vazhdojnë të përshkallëzohen, transmeton Anadolu.
Në deklarata të transmetuara nga agjencia iraniane e lajmeve Mehr, Ebrahim Zolfaghari, zëdhënës i Shtabit Qendror Ushtarak Khatam al-Anbiya, tha se janë vendosur rregulla të reja për kalimin nëpër këtë rrugë ujore strategjike, duke theksuar se kalimi do të varet nga autorizimi i Iranit.
“Situata në ngushticë nuk do të kthehet në të kaluarën”, tha zëdhënësi, duke shtuar se “leja për tranzit do të përcaktohet nga ne”.
Ai shtoi se “zjarri nën çmimet e naftës është ndezur dhe niveli i tij është në duart tona”, duke e përshkruar këtë si një nga disa faktorë në përballjen aktuale.
Zolfaghari tha se “qëndresa e popullit tonë dhe fuqia e forcave tona të armatosura po rriten nga momenti në moment”, ndërsa pretendoi se kundërshtarët janë “bllokuar” dhe po tregojnë gjithnjë e më shumë shenja dobësie.
SHBA-ja dhe Izraeli kanë kryer sulme ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke shkaktuar deri tani më shumë se 1.340 viktima, përfshirë edhe Liderin e atëhershëm Suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa duke synuar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke ndikuar në tregjet dhe aviacionin global.