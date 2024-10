Irani thotë se vd’ekja e Sinwar do të forcojë shpirtin e rezistencës

Misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara tha se momentet e fundit të shefit të Hamasit, Yahya Sinwar do të jenë një model për rezistencën ndaj Izraelit.

“Kur muslimanët të shohin dëshmorin Sinwar duke qëndruar në fushën e betejës – me veshje luftarake dhe jashtë në natyrë, jo në një strehë, përballë armikut – shpirti i rezistencës do të forcohet”, shkroi misioni në një postim në X.

“Ai do të bëhet një model për të rinjtë dhe fëmijët që do të çojnë përpara rrugën e tij drejt çlirimit të Palestinës”, tha misioni.

“Për sa kohë të ekzistojë okupimi dhe agresioni, rezistenca do të zgjasë, sepse dëshmori mbetet i gjallë dhe burim frymëzimi”, shtoi postimi.

Israel made the mistake of publishing footage of Yahya Sinwar’s last moments.

Wearing a kufiyyeh and severely injured, he threw a stick at the drone filming him – a final act of defiance against the Zionist occupation.

In his death, he became a legend. pic.twitter.com/bHEpPSY9TD

— Dan Cohen (@dancohen3000) October 17, 2024