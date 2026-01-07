Ish-shefi i inteligjencës ushtarake të Venezuelës mund të dëshmojë kundër Maduros

Ish-shefi i inteligjencës ushtarake venezueliane, Hugo Armando Carvajal Barrios, mund të bëhet një dëshmitar kyç në çështjen penale federale kundër udhëheqësit të kapur të Venezuelës, Nicolas Maduro, raportoi USA Today të martën, transmeton Anadolu.
Carvajal, dikur një aleat i ngushtë i presidentit të ndjerë venezuelian Hugo Chavez dhe Maduros, u deklarua fajtor vitin e kaluar në SHBA për akuza për trafik droge dhe narkoterrorizëm, duke pranuar rolin e tij në kontrabandën e kokainës në qytetet amerikane.
Pranimi i tij i papritur i fajësisë erdhi pas dy vitesh mohimi të akuzave dhe nxiti spekulime se ai mund të bashkëpunojë me autoritetet amerikane në këmbim të një dënimi të reduktuar, ndoshta duke dhënë informacion në lidhje me qeverinë e Maduros.
Sipas dokumenteve të Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së dhe Administratës së Zbatimit të Ligjit për Drogat (DEA), rrjeti kriminal që Carvajal ndihmoi të drejtohej nën Maduron dhe Chavezin, u përmend nga administrata Trump për të justifikuar bastisjen amerikane që kapi Maduron dhe gruan e tij në fillim të 3 janarit.
Më 2 dhjetor, Carvajal i shkroi një letër Trumpit, duke thënë se dëshiron të bashkëpunojë në hetime “për t’u shlyer duke thënë të vërtetën e plotë në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të mund të mbrohen nga rreziqet që kam parë për kaq shumë vite”.
Në letrën e tij, të botuar nga The Dallas Express, Carvajal pretendon se regjimi i Maduros e përdori kokainën si armë dhe eksportoi rrjete të dhunshme kriminale, përfshirë Tren de Aragua, në SHBA.
Jack Kelly, një ish-agjent mbikëqyrës i DEA-s, i tha gazetës se dëshmia e Carvajal kundër Maduros “do të ishte e ngjashme me dëshminë e Sammy the Bull kundër John Gotti-t”.
Avokati i Carvajal, Robert Feitel, tha për USA Today se nuk mund të diskutonte asnjë aspekt të çështjes kundër Maduros sepse klienti i tij mund të shërbejë si dëshmitar kundër udhëheqësit të kapur venezuelian.
Carvajal dhe avokati i tij duhet të bindin prokurorët e Departamentit të Drejtësisë se dëshmia e tij është mjaft e fortë për të tejkaluar rrezikun e një pyetjeje të ashpër nga mbrojtja e Maduros mbi rolin e vetë Carvajal në krime, tha për gazetën ish-agjenti i lartë i DEA-s, Sandalio Gonzalez.
“Vetëm pse ai dëshiron të bashkëpunojë nuk do të thotë se ka të drejtë për këtë”, tha Gonzalez, i cili ndërtoi çështjet Maduro dhe Carvajal dhe u largua nga DEA në dhjetor 2024.
Ai nënvizoi se avokati i Carvajal duhet të paraqesë “vlerë të konsiderueshme provuese” së bashku me pranimet e zakonshme të plota të të gjithë sjelljes së tij kriminale.
Departamenti i Drejtësisë do të duhet gjithashtu të peshojë nëse dëshmia që Carvajal mund të ofrojë “do të ishte provë kritike që ata nuk mund ta merrnin nga një dëshmitar tjetër tashmë sipas një marrëveshjeje bashkëpunimi”.
Më 3 janar, forcat speciale amerikane kapën presidentin e Venezuelës, Nicolas Maduro, në një bastisje nate në Karakas, duke e marrë atë në paraburgim amerikan mes sulmeve ajrore ndaj objektivave ushtarake.
Operacioni, i autorizuar nga presidenti Donald Trump, rrjedh nga paditë federale të hershme që akuzonin Maduron për narko-terrorizëm, trafik droge dhe korrupsion.
Më 5 janar, Maduro u paraqit në një gjykatë federale të qytetit të New Yorkut me pranga dhe një kostum portokalli, ku deklaroi se është i pafajshëm për akuzat.