Deklarata: Izraeli duhet të braktisë mentalitetin e luftës së përjetshme!
Gaza është nënshtruar sulmeve jashtëzakonisht të rënda dhe intensive gjatë 48 orëve të fundit. Sipas raporteve nga terreni, forcat izraelite kanë vrarë 24 persona gjatë kësaj periudhe, përfshirë fëmijë, gra, të moshuar dhe familje të tëra. Përveç viktimave civile, tre udhëheqës të Hamasit që mbanin pozicione në sektorët e policisë dhe ekonomisë u shënjestruan gjithashtu gjatë së njëjtës periudhë.
Jared Kushner paralajmëron Izraelin
Jared Kushner, dhëndri dhe i dërguari special i Donald Trump, i ka bërë thirrje Izraelit të braktisë konceptin e luftës së përhershme dhe të zhvendosë fokusin e tij në diplomacinë ekonomike. Kushner theksoi se kryeministri Benjamin Netanyahu kishte nënshkruar më parë një marrëveshje në lidhje me Gazën, por se lëvizjet e tij të mëvonshme vazhdojnë ta bëjnë qëllimisht të vështirë arritjen e marrëveshjeve dhe mirëkuptimeve përfundimtare.
Duke u shfaqur në podkastin MD Meets të drejtuesit të medias gjermane Mathias Döpfner, Kushner theksoi se Izraeli duhet të përdorë forcën e tij ekonomike dhe teknologjike për të bërë marrëveshje, duke përmendur Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe si shembuj të vendeve që vijnë në Uashington me delegacione biznesi.
“Izraeli duhet të braktisë mentalitetin e luftës së përhershme dhe t’i drejtohet diplomacisë ekonomike. Netanyahu nënshkroi marrëveshjen e Gazës, por ai vazhdon ta ndërlikojë procesin e arritjes së një marrëveshjeje”, tha Jared Kushner.
Analistët dhe burimet në terren na kujtojnë se Izraeli po e shkel marrëveshjen pavarësisht faktit se Hamasi shprehu publikisht gatishmërinë e tij dhe ra dakord për një plan që përfshin dorëzimin e armëve disa muaj më parë. Ky informacion, siç raportohet, konfirmohet nga vetë Kushner. Izraeli ka bllokuar vazhdimisht të gjitha iniciativat dhe proceset sepse vazhdimi i konfliktit të armatosur dhe frika e brendshme përfitojnë drejtpërdrejt interesat politike të strukturave qeverisëse, veçanërisht të djathtës politike.
Shtyrja e tërheqjes dhe taktikat politike të Netanyahut
Sipas marrëveshjes së nënshkruar dhe armëpushimit, Izraeli duhet të tërhiqet plotësisht nga Rripi i Gazës, të cilin Tel Avivi zyrtar e shmang vazhdimisht. Zbatimi i këtij hapi po vonohet qëllimisht për shkak të pengesave të vazhdueshme izraelite. Publiku i gjerë në Izrael, dhe veçanërisht baza dominuese e krahut të djathtë, aktualisht nuk e pranon mundësinë e tërheqjes. Për këtë arsye, Kryeministri Benjamin Netanyahu po përpiqet ta transferojë këtë bombë politike në duart e qeverisë së ardhshme, duke shmangur përgjegjësinë personale. Çdo qeveri që merr pushtetin, pavarësisht se kush e udhëheq atë, do të përballet me presion të madh ndërkombëtar për t’u pajtuar me atë që Netanyahu është zotuar më parë. Nga ana tjetër, Netanyahu mund ta përdorë një situatë të tillë për të rrëzuar kabinetin e ardhshëm nëse ai vetë nuk është në krye të tij.
Jared Kushner planifikon të nxjerrë një fitim prej shumë miliardë dollarësh nga rindërtimi i Gazës
Fondi i njohur i investimeve në pronësi të Jared Kushner ka nxjerrë fitime të konsiderueshme financiare të lidhura me kompanitë izraelite që morën pjesë në operacionet ushtarake dhe shkatërrimet në Gaza. Fokusi i këtij rrjeti biznesi tani është në planifikimin dhe financimin e rindërtimit të zonës pas luftës me qëllim gjenerimin e fitimeve të reja.
Kompania e Kushnerit “Affinity Partners” ka investuar qindra miliona dollarë në “Phoenix Group”, një grup izraelit që investon në “Elbit Systems”, prodhuesi më i madh i armëve në Izrael. Armët e kompanisë u përdorën në operacione ushtarake që çuan në shkatërrim masiv dhe vuajtje në Gaza.
Përveç kësaj, kompania e Kushnerit ka investuar në “Shlomo Group”, një nga grupet më të mëdha të ndërtimit dhe logjistikës në Izrael. Kjo kompani ka siguruar makineri të rënda, të tilla si ekskavatorë dhe makineri ndërtimi, të cilat janë përdorur për të prishur banesat dhe për të niveluar terrenin në Gaza, por edhe për të zgjeruar vendbanimet e paligjshme hebraike në Bregun Perëndimor të pushtuar, siç është dokumentuar më parë në platformën “Irbak”.
Pasi rreth 70 përqind e stokut të banesave në Gaza u shkatërrua, me pjesën e mbetur të dëmtuar pjesërisht për shkak të dendësisë ekstreme të popullsisë, në qarqet pranë investitorëve u vlerësua se shkatërrimi i mëtejshëm nuk sjell më të njëjtat impulse financiare. Prandaj, Kushner shiti një pjesë të aksioneve të tij në kompaninë “Phoenix” tre muaj më parë për rreth 340 milionë dollarë, duke marrë parasysh se investimi i tij fillestar ishte 300 milionë dollarë.
Tani fokusi i biznesit po zhvendoset në fazën e rindërtimit. Hapat e parë në këtë drejtim përfshijnë rritjen e kostos së vlerësuar të rindërtimit të Gazës përmes të ashtuquajturit “Këshilli i Paqes”, nga 71 miliardë dollarë në 112 miliardë dollarë. Rritja justifikohet nga planifikimi i projekteve të reja për investime, shërbime, turizëm dhe tregti. Qëllimi është që këto plane të zbatohen me mbështetjen e politikave të Donald Trump dhe këshillit të lartpërmendur, duke u mbështetur në kompanitë e pasurive të patundshme të familjes.
“Ana pozitive e kësaj lufte është se Gaza duhet vërtet të rindërtohet. Pse duhet ta rindërtojmë ashtu siç ishte më parë? Le ta bëjmë diçka të re”, tha Kushner. /tesheshi.com/