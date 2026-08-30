Islanda: kur peshkimi është dhe politikë!

U tha “jo” për negociatat e reja me BE-në, kryeministrja: “Nuk e shoh si humbje”
Në një referendum të mbajtur të shtunën, islandezët hodhën poshtë një propozim që vendi të rihapë negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Sipas rezultateve të shpallura nga transmetuesi publik islandez RÚV, pasi u numëruan shumica e votave, 52.8 përqind e votuesve votuan kundër, ndërsa 47.2 përqind mbështetën rihapjen e negociatave me BE-në.
Referendumi u mbajt me propozim të qeverisë së udhëhequr nga kryeministrja Kristrun Frostadottir, i cili mbështeti nisjen e negociatave. Megjithatë, shumica e qytetarëve vendosën të mos e vazhdojnë procesin.
Kryeministrja nuk e konsideron rezultatin një humbje
Pas shpalljes së rezultateve, Frostadottir tha se nuk e shihte rezultatin e referendumit si humbjen e saj politike.
“Nuk e shoh këtë si një humbje”, tha ajo, duke theksuar se kishte folur me një numër të madh qytetarësh në të gjithë vendin gjatë fushatës dhe se njerëzit ishin të hapur ndaj rezultateve të ndryshme.
Në të njëjtën kohë, ajo pranoi se midis qytetarëve, veçanërisht në zonat rurale, ekziston shqetësimi për ndikimin e mundshëm të anëtarësimit në BE në bujqësi, peshkim dhe menaxhim të burimeve natyrore.
“Premtoj se do t’i adresojmë me përgjegjësi këto çështje dhe do t’i pranojmë këto frikëra“, tha Frostadottir.
Peshkimi, një çështje kyçe
Një nga arsyet kryesore pse kundërshtarët e negociatave bënë fushatë kundër pranimit në BE ishte mbrojtja e sektorit të peshkimit të Islandës.
Islanda tashmë ka lidhje të ngushta ekonomike me Bashkimin Evropian përmes Zonës Ekonomike Evropiane dhe pjesë e procesit të integrimit evropian, por nuk është anëtare e BE-së. Kundërshtarët e anëtarësimit kanë frikë se anëtarësimi në Bashkim mund të kufizojë kontrollin e vendit mbi burimet e veta të peshkimit.
Rezultati i referendumit tregoi gjithashtu një ndarje të qartë midis kryeqytetit dhe pjesës tjetër të vendit. Reykjavík ishte e vetmja zonë ku shumica mbështeti rifillimin e negociatave, ndërsa zonat rurale votuan kryesisht kundër.
Rreth 82.5 përqind e votuesve dolën në referendum, gjë që tregon se sa e rëndësishme ishte çështja e marrëdhënies së Islandës me Bashkimin Evropian për qytetarët.
Rezultati do të thotë që negociatat e anëtarësimit nuk do të rifillojnë gjatë mandatit të qeverisë aktuale. Qeveria islandeze kishte njoftuar më parë se do të respektonte vendimin e qytetarëve, pavarësisht nga rezultati i referendumit.
Islanda mbetet jashtë Bashkimit Evropian për momentin, ndërsa shumica e qytetarëve kanë vendosur të mos hapin një kapitull të ri negociatash me Brukselin. /tesheshi