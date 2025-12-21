Itali, qindra arrestime pas kontrolleve kundër drogës

Gjatë një kontrolli në shkallë të gjerë kundër drogës në disa qytete italiane, ku u ekzekutuan qindra arrestime, u sekuestruan rreth 1,4 tonë drogë.
”Kontrolli ishte një operacion i koordinuar në disa provinca që synonte krimin e organizuar”, raportoi sot agjencia italiane e lajmeve ANSA.
”Konkretisht, pati 384 arrestime dhe 655 akuza të ngritura”, raportoi ANSA.
Në total, hetuesit siguruan 35 kilogramë kokainë, 1 370 kilogramë produkte kanabisi dhe 1,1 kilogram heroinë.
”Hetuesit në të gjithë Italinë gjetën 41 armë zjarri, 80 armë me teh dhe mbi 300 000 euro në para të thata”, raportoi ANSA.
Paratë konsiderohen të ardhura nga trafikimi i drogës. Thuhet se tregtia është kryer pjesërisht përmes dyqaneve të kanabisit.
Prandaj, ka pasur inspektime të synuara të shitjes së produkteve në dyqanet e kanabisit.
Më shumë se 300 dyqane u kontrolluan dhe pesë prej tyre në tre qytete të ndryshme u sekuestruan.
Sipas informacionit, janë identifikuar disa profile në mediat sociale, përmbajtja e të cilave është aktualisht nën shqyrtim.
Në varësi të rezultatit të shqyrtimeve, profilet duhet t’u raportohen autoriteteve gjyqësore në mënyrë që të mund të fillojë një bllokim.