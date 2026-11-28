Zgjedhjet në Spanjë: kërcënimi për Palestinën nëse fiton e djathta ekstreme
Blloku qeverisës i udhëhequr nga kryeministri Pedro Sanchez po përballet me një krizë të madhe, sepse pas tetë vitesh në pushtet nuk ka arritur të zbatojë axhendën e tij të reformave për shkak të mungesës së mbështetjes parlamentare. Gjatë katër viteve të fundit, qeveria nuk ka qenë në gjendje as të miratojë një buxhet kombëtar, gjë që e ka vënë Sanchez-in në një pozicion jashtëzakonisht të vështirë. Popullariteti i qeverisë aktuale është dëmtuar nga një sërë ngjarjesh të fundit, përfshirë hyrjen e dhjetëra mijëra emigrantëve të parregullt në Ceuta në korrik, të cilën opozita e ka përdorur me forcë për të dënuar paaftësinë e supozuar të qeverisë socialiste për të mbrojtur kufijtë e Spanjës. Situata u ndërlikua më tej nga humbja e qeverisë në dhomën e ulët të parlamentit më 2 tetor në një votim mbi rregulloret e strehimit, duke nxitur zgjedhjet e parakohshme.
Pas shpalljes së zgjedhjeve, një përplasje midis dy trenave me shpejtësi të lartë në Órdax, Toledo, vrau të paktën 69 persona dhe çoi në dorëheqjen e ministrit të Transportit Oscar Puente, një nga ndihmësit dhe aleatët më të ngushtë të Pedro Sánchez.
Fushata e krahut të djathtë
Në muajt e fundit, Partia Popullore (PP) ka rritur ndjeshëm retorikën e saj për të kundërshtuar ikjen e votuesve drejt partisë së ekstremit të djathtë Vox. Të dyja partitë i kanë përqendruar kritikat në fluksin masiv të emigrantëve, duke e lidhur atë me rritjen e krimit dhe pasigurisë. Ato gjithashtu kanë dënuar mbështetjen e qeverisë në partitë separatiste baske dhe katalanase, pa të cilat Sánchez nuk do të kishte qenë në gjendje të bëhej kryeministër.
Nëse arrijnë rezultate të kënaqshme, Partia Popullore dhe Vox do të formojnë një qeveri të re që do të ndryshojë ndjeshëm qëndrimin e Spanjës ndaj çështjeve të brendshme dhe të jashtme. Këto parti, secila me programin e vet, bien dakord për kërkesat për investime të mëdha në modernizimin e infrastrukturës hekurudhore, inkurajimin e ndërtimit masiv të banesave – me Partinë Popullore që premton ndërtimin e një milion njësive banesore – dhe forcimin e kufirit me Marokun, të cilat janë tre çështje kryesore që shqetësojnë më shumë shoqërinë spanjolle.
Politika e jashtme si një fushë beteje ideologjike
Politika e jashtme nuk ishte një fokus i fushatës zgjedhore, duke pasur parasysh se axhenda e brendshme tradicionalisht ka një ndikim vendimtar në preferencat e votuesve spanjollë. Megjithatë, ndryshimet në këtë fushë midis programeve zgjedhore të qeverisë aktuale dhe forcave të krahut të djathtë janë të mëdha. Ndërsa qeveria aktuale bën thirrje për mbrojtjen e së drejtës ndërkombëtare si një mënyrë për të zgjidhur mosmarrëveshjet ndërkombëtare dhe thekson nevojën për të forcuar multilateralizmin, blloku i krahut të djathtë mbështet fuqimisht axhendën ushtarake të Donald Trump në Lindjen e Mesme dhe mbron pa kushte Izraelin, duke e konsideruar atë si bastionin e qytetërimit perëndimor kundër barbarizmit lindor.
Gjatë tre viteve të fundit, kryeministri në largim Pedro Sanchez ka qenë një nga udhëheqësit ndërkombëtarë më të zëshëm në dënimin e gjenocidit të kryer nga Izraeli në Gaza, duke kërkuar që ata që janë përgjegjës për gjenocidin të nxirren para drejtësisë. Qeveria spanjolle njohu shtetin e Palestinës dhe vendosi një embargo armësh ndaj Izraelit. Përveç kësaj, Spanja ishte ndër vendet e para evropiane që iu bashkua padisë për gjenocid të ngritur nga Afrika e Jugut para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) dhe ka kërkuar vazhdimisht pezullimin e Marrëveshjes së Asociimit midis Bashkimit Evropian dhe Izraelit për shkak të krimeve sistematike të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit të kryera nga qeveria Netanyahu.
Ndikimi i një qeverie të mundshme të krahut të djathtë në çështjen palestineze
Të gjitha këto masa dhe vendime mund të përmbysen nëse do të formohej një koalicion midis Partisë Popullore dhe partisë së krahut të djathtë Vox, duke pasur parasysh se të dy partitë janë fuqimisht pro-Izraelit dhe anti-palestineze. Qeveria e Benjamin Netanyahut ka forcuar ndjeshëm lidhjet e saj me partitë evropiane të krahut të djathtë dhe të ekstremit të djathtë në vitet e fundit. Partia Likud tashmë po merr pjesë si vëzhguese në platformën evropiane të ekstremit të djathtë “Patriotët”, të udhëhequr nga udhëheqësi i Vox, Santiago Abascal.
“Nuk ka shpërblim për terrorizmin, nuk ka shtet për Palestinën”, tha Santiago Abascal pas takimit me Netanyahun.
Ministri izraelit i Çështjeve të Diasporës, Amichai Chikli, shkoi aq larg sa e përshkroi udhëheqësin e Vox, Santiago Abascal, si “zërin më sionist në Spanjë”. Në dritën e këtyre treguesve, është e sigurt se çdo qeveri e ardhshme e krahut të djathtë do të bënte një ndryshim rrënjësor në politikën e jashtme ndaj çështjes palestineze. Pritet që ajo të tërheqë njohjen e shtetit të Palestinës dhe të heqë embargon e armëve ndaj Izraelit.
Ndikimi i një qeverie të mundshme të krahut të djathtë në çështjen palestineze
Të gjitha këto masa dhe vendime mund të përmbysen nëse formohet një koalicion midis Partisë Popullore dhe Vox të krahut të djathtë, duke pasur parasysh se këto dy parti mbajnë një qëndrim të fortë pro-Izraelit dhe anti-palestinez. Qeveria e Benjamin Netanyahut ka forcuar ndjeshëm lidhjet e saj me partitë evropiane të krahut të djathtë dhe të ekstremit të djathtë në vitet e fundit. Partia Likud tashmë merr pjesë si vëzhguese në platformën evropiane të ekstremit të djathtë “Patriotët”, të udhëhequr nga udhëheqësi i Vox, Santiago Abascal.
“Nuk ka shpërblim për terrorizmin, nuk ka shtet për Palestinën”, tha Santiago Abascal pas takimit me Netanyahun.
Ministri izraelit i Çështjeve të Diasporës, Amichai Chikli, shkoi aq larg sa e përshkroi udhëheqësin e Vox, Santiago Abascal, si “zërin më sionist në Spanjë”. Në dritën e këtyre treguesve, është e sigurt se çdo qeveri e ardhshme e krahut të djathtë do të bënte një ndryshim rrënjësor në politikën e jashtme ndaj çështjes palestineze. Pritet që ajo të tërheqë njohjen e shtetit të Palestinës dhe të heqë embargon e armëve ndaj Izraelit.
Ndihma humanitare dhe fundi i solidaritetit me Palestinën
Mund të pritet gjithashtu një ndërprerje e plotë e të gjithë ndihmës ekonomike, qoftë për Autoritetin Palestinez apo UNRWA-në, të cilat janë jetësore përballë katastrofës së rëndë humanitare me të cilën përballen territoret e pushtuara. Mundësia e kriminalizimit të solidaritetit me Palestinën përmes miratimit të përkufizimit të antisemitizmit nga Aleanca Ndërkombëtare e Përkujtimit të Holokaustit (IHRA), e cila barazon çdo kritikë ndaj qeverisë izraelite me antisemitizëm, të modeluar sipas masave të miratuara nga parlamenti italian, është gjithashtu në diskutim.
Është gjithashtu e mundur që Vox të mund të shtyjë që ambasada spanjolle të zhvendoset në Jerusalem, duke ndjekur shembullin e presidentit argjentinas Milley, megjithëse suksesi i një iniciative të tillë është i pamundur, pasi përfaqëson një vijë të kuqe për Bashkimin Evropian.
Pa dyshim, një qeveri koalicioni midis Partisë Popullore dhe Vox do t’i sillte dobi Izraelit dhe do t’i dëmtonte palestinezët. Kjo do të thoshte zhdukjen nga skena politike të njërit prej kritikëve më të zëshëm evropianë të gjenocidit të Izraelit ndaj palestinezëve në Rripin e Gazës. /tesheshi.com/