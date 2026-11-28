Eshkol Nevo: Kaluam 4 vite të tmerrshme nën Netanyahun!
“Një shtet palestinez që bashkëjeton në paqe me Izraelin është një ëndërr që vajzat e mia do ta shohin të bëhet realitet.” Kështu shprehet shkrimtari izraelit Eshkol Nevo, i cili nuk i ka fshehur asnjëherë bindjet e tij politike dhe kritikat ndaj Benjamin Netanyahut.
Në një moment të ndjeshëm për të ardhmen politike të Izraelit, Nevo flet për La Stampa mundësinë e ndryshimit, perspektivën e krijimit të një shteti palestinez, pasojat e luftës dhe përgjegjësinë e intelektualëve për të mos heshtur përballë padrejtësive.
Pas më shumë se tre vitesh luftë, në Izrael duket se po afrohet një ndryshim politik. Jeni optimist?
Jam optimist nga natyra. Eisenkot është kundërshtari më i fortë politik me të cilin është përballur ndonjëherë Netanyahu. Ndodhemi përpara një udhëkryqi, në një moment shumë delikat.
Çfarë është në lojë në këtë moment?
E ardhmja dhe mundësia e një horizonti të ri ndryshimi. Këto javë lëkundem mes shpresës dhe frikës se mund të përjetojmë edhe katër vite të tjera të tmerrshme me Netanyahun në pushtet. Tani duhet vetëm të kemi durim.
Ju keni tri vajza. Besoni se ato do të arrijnë të shohin krijimin e një shteti palestinez që bashkëjeton në paqe me Izraelin?
E shpresoj këtë për vajzat e mia dhe për mbesat e mia. Besoj se është një ëndërr e mundur, nëse shohim për shembull historinë e Evropës. Por për momentin, do të kënaqesha edhe me diçka më pak.
Çfarë do të ishte kjo e ardhme më minimale?
Fundi i dhunës dhe i gjakderdhjes që po shkaktojnë vuajtje në të gjithë Lindjen e Mesme, nga Gaza në Liban e deri në Iran.
Si ka ndryshuar profesioni juaj pas ngjarjeve të 7 tetorit?
Ka ndryshuar tërësisht dhe në mënyrë dramatike. Pati një rritje të madhe të pjesëmarrësve në kurset e mia. Mes tyre kishte të plagosur, familjarë të pengjeve dhe të njerëzve të vrarë. Të gjitha mjetet dhe teknikat që njihja deri atëherë, papritur u bënë të parëndësishme.
Çfarë kuptuat gjatë atyre javëve të tmerrshme?
Kuptova se laboratori im ishte shndërruar në një grup terapeutik dhe se duhej të ndryshoja perspektivë: jo më të mësoja njerëzit të shkruanin, por t’i ndihmoja të shprehnin emocionet përmes shkrimit. Në fillim ishte e frikshme, sepse nuk jam psikolog. Më pas kuptova se të shkruarit është gjithashtu një mënyrë për t’u shëruar.
Amos Oz, një prej mësuesve tuaj, thoshte se një intelektual i vërtetë duhet të shprehë mendimin e tij edhe kur ai është jopopullor. A jeni penduar ndonjëherë që keni mbajtur qëndrime politike?
Jo. Gjithmonë kam folur për politikën dhe kam shprehur bindjet e mia, edhe kur e dija se mund të paguaja një çmim profesional dhe personal. Por e dua shumë vendin tim për të heshtur përballë padrejtësive. /tesheshi