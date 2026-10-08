Izraeli bombardon disa zona në jug të Libanit

Artileria izraelite goditi sot disa zona në jug të Libanit ndërsa dronët izraelitë fluturuan në lartësi të ulët mbi qytetin Tyre dhe rrethinat e tij, njoftuan mediat shtetërore libaneze, transmeton Anadolu.
Agjencia zyrtare Kombëtare e Lajmeve (NNA) tha se granatimet e artilerisë izraelite shënjestruan qytetin Mansouri në Guvernatoriatin Jugor në mëngjes dhe më vonë goditën Luginën Zibqin në Governoriatin Nabatieh. Agjencia tha se bombardimet shënjestruan zona rreth qyteteve Haddatha dhe Baraachit, si dhe Lugina Zibqin, para agimit.
Zjarri i artilerisë goditi gjithashtu Haddatha-n, i shoqëruar nga zjarri i rëndë me mitraloz në drejtim të qytetit, shtoi ai. NNA tha se dronët izraelitë u panë duke fluturuar në lartësi të ulët mbi qytetin Tyre dhe zonat përreth, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Pavarësisht nënshkrimit të një marrëveshjeje kuadër midis Bejrutit dhe Tel Avivit më 26 qershor, sulmet izraelite në jug të Libanit kanë vazhduar ndërsa Izraeli ende pushton zona në jug, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të kapura gjatë luftërave dhe operacioneve ushtarake më të fundit.
Marrëveshja parashikon tërheqje graduale të Izraelit nga territori libanez dhe vendosjen e ushtrisë libaneze në zonat e boshatisura nga forcat izraelite. Që nga 2 marsi, lufta e Izraelit në Liban ka vrarë të paktën 4.386 persona, ka plagosur 12.413 të tjerë dhe ka zhvendosur më shumë se 1 milion njerëz.