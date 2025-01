Izraeli do të lirojë 183 të burgosur palestinezë të shtunën

Zyra për Media e të Burgosurve Palestinez ka lëshuar një deklaratë të re duke thënë se 183 të burgosur do të lirohen të shtunën. Ata janë:

18 të burgosur me burgim të përjetshëm

54 të burgosur që vuajnë dënime të gjata

111 të burgosur nga Rripi i Gazës të arrestuar pas 7 tetorit 2023

“Numri i përditësuar i të burgosurve që do të lirohen nesër është 183,” tha Amani Sarahneh, zëdhënëse e grupit mbrojtës të Shoqërisë Palestineze të të Burgosurve, pasi kishte njoftuar më parë se 90 të burgosur do të liroheshin nga burgjet izraelite.