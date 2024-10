Iz’raeli kërcënon se do të godasë ambulancat në Libanin jugor, pretendon se po përdoren nga He’zbollahu

Ushtria izraelite kërcënoi sot se do të shjënjestrojë ambulancat në Libanin jugor, duke pretenduar se ato po keqpërdoren nga Hezbollahu për të “transportuar luftëtarë dhe armë”, transmeton Anadolu.

Zëdhënësi i ushtrisë izraelite Avichay Adraee pretendoi se inteligjenca ka zbuluar se “elementët e Hezbollahut po përdorin ambulanca për të transportuar luftëtarë dhe armë”. Ai paralajmëroi se çdo automjet që do të zbulohet se mban luftëtarë do të jetë në rrezik, duke deklaruar: “Ushtria izraelite do të marrë masat e nevojshme kundër çdo automjeti që mban elementë të armatosur, pavarësisht nëse është ambulancë ose tjetër”.

Adraee lëshoi ​​gjithashtu një paralajmërim të drejtpërdrejtë për banorët në Libanin jugor, duke i udhëzuar ata të shmangin shtëpitë e tyre dhe të përmbahen nga udhëtimi në jug. “Ushtria izraelite vazhdon të synojë pozicionet e Hezbollahut në ose afër fshatrave tuaja. Është e ndaluar për ju që të ktheheni në shtëpi deri në një njoftim të dytë”, thuhet në deklaratë, duke theksuar se lëvizja drejt jugut do të “rrezikonte jetën e tyre”.

Ushtria izraelite ka vënë në shënjestër më parë autoambulancat në Gaza, duke pohuar se Hamasi po i përdorte ato për të transportuar luftëtarë dhe armë. I njëjti justifikim po zbatohet tani në Libanin jugor, ndërsa Izraeli përshkallëzon fushatën e tij në Liban.

Izraeli ka kryer sulme masive ajrore në gjithë Libanin që nga 23 shtatori kundër atyre që ai pretendon se janë objektiva të Hezbollahut, duke vrarë të paktën 1.351 njerëz, duke plagosur mbi 3.800 të tjerë dhe duke zhvendosur më shumë se 1,2 milion njerëz.

Fushata ajrore është përshkallëzim i luftës njëvjeçare ndërkufitare midis Izraelit dhe Hezbollahut që nga fillimi i ofensivës në Rripin e Gazës tetorin e vitit të kaluar, në të cilën Izraeli ka vrarë mbi 42.100 njerëz, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.

Pavarësisht paralajmërimeve ndërkombëtare se Lindja e Mesme ishte në prag të një lufte rajonale mes sulmeve brutale të Izraelit ndaj Gazës dhe Libanit, Tel Avivi e zgjeroi konfliktin më 1 tetor duke nisur një inkursion tokësor në Libanin jugor.