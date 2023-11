Izraeli konfirmon dorëzimin e 13 robërve në Kryqin e Kuq

Kemi dëgjuar konfirmimin nga izraelitët se 13 robër tani janë dorëzuar në Kryqin e Kuq, nëntë prej tyre fëmijë. Njëri prej tyre mendohet të jetë me dy shtetësi, thuhet nga Sara Khairat e Aljazeeras.

Ka edhe tre shtetas tajlandez dhe një rus izraelit, por kjo, me sa duket, ishte pjesë e një marrëveshjeje të veçantë që ka arritur me marrëveshjen dhe ndërlidhjen direkt me presidentin rus Vladimir Putin.

Ende është e paqartë, por kemi dëgjuar se i janë dorëzuar Kryqit të Kuq. Sigurisht një pikë lehtësimi në një mënyrë sepse njerëzit ishin të shqetësuar se do të kishte një vonesë të madhe, siç ndodhi të shtunën.