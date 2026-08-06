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Izraeli kryen sulme ajrore vdekjeprurëse në jug të Libanit pas vrasjes së dy ushtarëve

Izraeli ka ndërmarrë sulme ajrore vdekjeprurëse në jug të Libanit, pasi dy ushtarë izraelitë humbën jetën nga një shpërthim në zonën e Majdal Selem.

Sipas autoriteteve izraelite, sulmet u kryen si përgjigje ndaj incidentit që shkaktoi vdekjen e ushtarëve. Deri më tani nuk janë bërë të ditura detaje të plota mbi numrin e viktimave apo dëmet e shkaktuara nga bombardimet.

Tensionet përgjatë kufirit mes Izraelit dhe Libanit vazhdojnë të mbeten të larta, ndërsa përplasjet dhe sulmet e ndërsjella kanë shtuar shqetësimet për një përshkallëzim të mëtejshëm të situatës në rajon. /mesazhi

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