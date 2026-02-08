Izraeli kthen dhjetëra trupa të paidentifikuar në Gaza, familjet në ankth

Autoritetet mjeko-ligjore në Kompleksin Mjekësor al-Shifa bëjnë të ditur se Izraeli ka kthyer në Gaza trupat e 54 palestinezëve pa emra dhe pa identitet. Sipas tyre, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (ICRC) ka dorëzuar gjithsej 120 thasë mortorë, prej të cilëve 66 përmbanin vetëm mostra kafkaresh, duke e bërë të pamundur identifikimin e viktimave.
Familjarët e të zhdukurve po përballen me dhimbje të madhe dhe pasiguri. Shadi, një nga të afërmit, thotë se dy vëllezërit e tij u zhdukën rreth 10 muaj më parë teksa kërkonin ushqim gjatë periudhës së urisë. Ai dhe të tjerë si ai po përpiqen të njohin të afërmit përmes imazheve të paqarta të shfaqura në ekrane.
Autoritetet palestineze theksojnë se shumë trupa kthehen të gjymtuar deri në atë masë sa nuk njihen, dhe pa asnjë dokumentacion mbi shkakun e vdekjes apo nëse personat kanë qenë të ndaluar.
Raportimi vjen nga Gaza City.