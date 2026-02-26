Izraeli ndërmerr inkursion të ri në Quneitra të Sirisë

Forcat izraelite kanë ndërmarrë një inkursion të ri në provincën Quneitra, në jugperëndim të Sirisë, duke dërguar dhjetëra mjete ushtarake në këtë zonë, në atë që cilësohet si shkelje e sovranitetit sirian.
Sipas televizionit sirian Alikhbariya, një forcë izraelite e përbërë nga rreth 30 automjete ushtarake ka hyrë në zonën lindore të Tal al-Ahmar, pranë fshatit Ain Zivan, në jug të Quneitrës. Raportohet se trupat izraelite kanë hedhur flakadanë ndriçues mbi zonë, ndërsa nuk është bërë e ditur nëse janë tërhequr më pas apo vazhdojnë të qëndrojnë aty.
Ky operacion vjen vetëm disa orë pasi forcat izraelite zhvilluan një inkursion tjetër në fshatrat e Quneitrës, ku ndaluan një bari dhe konfiskuan bagëtinë e tij.
Sipas burimeve lokale, forcat izraelite po kryejnë pothuajse çdo ditë ndërhyrje në territorin sirian, veçanërisht në zonat rurale të Quneitrës, duke ngritur pika kontrolli, ndaluar civilë, marrë në pyetje kalimtarë dhe duke shkaktuar dëme në toka bujqësore.
Zhvillimet e fundit ndodhin pavarësisht njoftimit të 6 janarit për krijimin e një mekanizmi kontakti mes Sirisë dhe Izraelit, nën mbikëqyrjen e Shteteve të Bashkuara, me qëllim shkëmbimin e informacionit, uljen e tensioneve ushtarake dhe nxitjen e angazhimit diplomatik.
Damasku ka theksuar vazhdimisht përkushtimin e tij ndaj marrëveshjes së ndarjes së forcave të vitit 1974 mes dy palëve. /mesazhi