Izraeli shkatërroi shtëpinë e familjes palestineze në kampin e refugjatëve në Bregun Perëndimor – VIDEO

Ushtarët izraelitë bastisën kampin e refugjatëve në qytetin e pushtuar të Nablusit në Bregun Perëndimor dhe bombarduan shtëpinë e familjes palestineze Hurusha me eksploziv, transmeton Anadolu.

Ushtria izraelite bastisi kampin e refugjatëve të ushtarëve në qytetin e Nablusit me një kolonë të madhe gjatë natës. Ushtarët rrethuan shtëpinë e familjes së palestinezit Abdulfettah Hurusha, i cili u akuzua për vrasjen e dy kolonëve hebrenj në vendbanimin Huwwara më 26 shkurt dhe u vra më vonë nga ushtria izraelite.

Zëdhënësi i ushtrisë izraelite publikoi pamjet e ushtarëve duke shkatërruar shtëpinë e familjes së Hurusha me eksploziv.

Gjatë bastisjes, shpërthyen incidente mes palestinezëve që jetojnë në rajon dhe ushtarëve izraelitë. Palestinezët dogjën goma, hodhën gurë dhe fishekzjarrë për të parandaluar automjetet e blinduara që i përkisnin ushtrisë izraelite. Ushtarët izraelitë ndërhynë me plumba të vërtetë, plumba gome dhe gaz lotsjellës.

Gjysmëhëna e Kuqe Palestineze njoftoi se ambulanca që shkoi në zonë për t’iu përgjigjur të plagosurve ishte shënjestruar nga ushtarët izraelitë me plumba gome dhe gaz lotsjellës.

Dy kolonë hebrenj u vranë në një sulm të armatosur më 26 shkurt në vendbanimin Huwwara, pranë qytetit të Nablusit në Bregun Perëndimor. Qindra kolonë hebrenj në rajon bastisën vendbanimin Huwwara nën mbikëqyrjen e ushtrisë izraelite natën e së njëjtës ditë. Kolonët i vunë flakën dhjetëra shtëpive, dyqaneve dhe makinave, duke vrarë një palestinez me të shtëna dhe dhjetëra palestinezë u plagosën në incidente.

Yehuda Fuchs, komandanti përgjegjës i ushtrisë izraelite në rajon, e krahasoi atë që ndodhi në Huwwara me “Natën e Pogromit”, kur filluan sulmet masive kundër hebrenjve në Gjermaninë naziste më 9 nëntor 1938.

Ushtria izraelite njoftoi se palestinezi Abdulfettah Hurusha, i cili u akuzua për kryerjen e sulmit në të cilin vdiqën dy kolonë hebrenj në Huwwara, u vra në bastisjen në kampin e refugjatëve Jenin. Në bastisjen në të cilën u vra Hurusha, edhe 5 palestinezë të tjerë u vranë nga zjarri i hapur nga ushtarët izraelitë.

Israeli occupation forces have blown up the home of Palestinian man Abed Al-Fatah Kharousha, who was murdered by Israeli occupation troops in Jenin in March 2023 in Askar camp in Nablus. pic.twitter.com/IfvipHBYRi

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) August 8, 2023