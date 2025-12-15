Izraeli vazhdon shkeljet në Sirinë jugore

Ushtria izraelite ngriti një pikë kontrolli në një rrugë në zonën rurale të provincës Quneitra në Siri dhe kreu operacione “kërkimi”, transmeton Anadolu.
Agjencia zyrtare e lajmeve e Sirisë, SANA, raportoi se forcat izraelite vendosën një pikë kontrolli me pesë automjete ushtarake në rrugën midis qytetit Jabata al-Kashab në Quneitra dhe Ayn al-Bayda.
Ushtria izraelite hyn shpesh në rajonet Daraa dhe Quneitra në Sirinë jugore me automjete ushtarake, duke ngritur pika kontrolli dhe duke kryer operacione “kërkimi”.
Qeveria siriane deklaron se bastisjet dhe sulmet e Izraelit ndaj civilëve në fshatrat e Quneitrës dhe Daraas përbëjnë një shkelje të qartë të Marrëveshjes së Shkëputjes të vitit 1974 midis Izraelit dhe Sirisë.
Sipas një deklarate të mëparshme nga Presidenti sirian, Ahmed Shara, ushtria izraelite kreu mbi një mijë sulme ajrore dhe afërsisht 400 bastisje tokësore në pjesë të ndryshme të Sirisë midis 8 dhjetorit 2024 dhe 18 korrikut 2025.